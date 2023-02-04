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https://sputnikarabic.ae/20230204/معلومات-عن-القدرات-العسكرية-للدول-المشاركة-في-مبادرة-التعاون-الثلاثي-مع-الإمارات-1073096174.html
معلومات عن القدرات العسكرية للدول المشاركة في مبادرة التعاون الثلاثي مع الإمارات
معلومات عن القدرات العسكرية للدول المشاركة في مبادرة التعاون الثلاثي مع الإمارات
شملت مبادرة التعاون الثلاثي، التي أعلنت الإمارات تأسيسها مع كل من فرنسا والهند، التعاون في عدة مجالات أبرزها المجال الدفاعي. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T15:42+0000
2023-02-04T15:42+0000
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وتتفاوت القدرات العسكرية للدول الثلاث ويمتلك كل منها جيشا يختلف تصنيفه عن الآخر على قائمة موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي التي تضم 145 جيشا في 2023.فبينما يصنف الجيش الهندي في المرتبة الـ 4 عالميا يأتي الجيش الفرنسي في المرتبة الـ 9 وتصنف الإمارات في المرتبة رقم 56 بين أقوى جيوش العالم.الجيش الهنديتمتلك الهند رابع أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 54.2 مليار دولار، ويقدر عدد جيشها بـ 5.1 مليون جندي من القوات الاحتياطية والعاملة وشبه العسكرية.وتمتلك الهند عتادا عسكريا يشمل:الجيش الفرنسيتقدر ميزانية الدفاع الفرنسية بـ 45.9 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 9 عالميا.ويقدر عدد جنود الجيش الفرنسي بـ 415 ألف جندي من القوات عاملة والاحتياطية وشبه العسكرية.وتمتلك فرنسا عتادا عسكريا يشمل:الجيش الإماراتيتقدر ميزانية الدفاع الإماراتية بـ 25.2 مليار دولار وتحتل المرتبة رقم 15 عالميا.وتقدر القوة البشرية للجيش الإماراتي بـ 77 ألف جندي من القوات العاملة وشبه العسكرية، ولا يمتلك قوات احتياطية.ويضم العتاد العسكري للجيش الإماراتي:ومن المقرر أن تضع الدول الثلاث خريطة طريق لبدء تنفيذ مبادرة التعاون الثلاثي بينهما الذي يشمل المجال الدفاعي، حسبما جاء في بيان مشترك عقب الإعلان عنها.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الإمارات-وفرنسا-والهند-تؤسس-مبادرة-تعاون-في-مجالات-الطاقة-والدفاع-والأمن-الغذائي-1073095266.html
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رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الهند اليوم, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الهند اليوم, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن

معلومات عن القدرات العسكرية للدول المشاركة في مبادرة التعاون الثلاثي مع الإمارات

15:42 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / NEZAR BALOUTالجيش الإماراتي
الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / NEZAR BALOUT
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شملت مبادرة التعاون الثلاثي، التي أعلنت الإمارات تأسيسها مع كل من فرنسا والهند، التعاون في عدة مجالات أبرزها المجال الدفاعي.
وتتفاوت القدرات العسكرية للدول الثلاث ويمتلك كل منها جيشا يختلف تصنيفه عن الآخر على قائمة موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي التي تضم 145 جيشا في 2023.
محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
الإمارات وفرنسا والهند تؤسس مبادرة تعاون في مجالات الطاقة والدفاع والأمن الغذائي
14:08 GMT
فبينما يصنف الجيش الهندي في المرتبة الـ 4 عالميا يأتي الجيش الفرنسي في المرتبة الـ 9 وتصنف الإمارات في المرتبة رقم 56 بين أقوى جيوش العالم.

الجيش الهندي

تمتلك الهند رابع أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 54.2 مليار دولار، ويقدر عدد جيشها بـ 5.1 مليون جندي من القوات الاحتياطية والعاملة وشبه العسكرية.

وتمتلك الهند عتادا عسكريا يشمل:

2210 طائرات حربية.
4614 دبابة.
100 ألف و882 مركبة.
100 مدفع ذاتي.
3311 مدفعا مقطورا.
1500 راجمة صواريخ.
295 وحدة بحرية.

الجيش الفرنسي

تقدر ميزانية الدفاع الفرنسية بـ 45.9 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 9 عالميا.
ويقدر عدد جنود الجيش الفرنسي بـ 415 ألف جندي من القوات عاملة والاحتياطية وشبه العسكرية.
© AFP 2023 / KARIM SAHIBجنود الجيش الفرنسي في قاعدة عسكرية في أبوظبي - الإمارات
جنود الجيش الفرنسي في قاعدة عسكرية في أبوظبي - الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
جنود الجيش الفرنسي في قاعدة عسكرية في أبوظبي - الإمارات
© AFP 2023 / KARIM SAHIB

وتمتلك فرنسا عتادا عسكريا يشمل:

1004 طائرات حربية.
222 دبابة.
72 ألفا و676 مركبة.
90 مدفعا ذاتيا.
12 مدفعا مقطورا.
13 راجمة صواريخ.
126 وحدة بحرية.

الجيش الإماراتي

تقدر ميزانية الدفاع الإماراتية بـ 25.2 مليار دولار وتحتل المرتبة رقم 15 عالميا.
وتقدر القوة البشرية للجيش الإماراتي بـ 77 ألف جندي من القوات العاملة وشبه العسكرية، ولا يمتلك قوات احتياطية.

ويضم العتاد العسكري للجيش الإماراتي:

565 طائرة حربية.
274 دبابة.
26 ألفا و196 مركبة.
124 مدفعا ذاتي الحركة.
40 راجمة صواريخ.
79 وحدة بحرية.
ومن المقرر أن تضع الدول الثلاث خريطة طريق لبدء تنفيذ مبادرة التعاون الثلاثي بينهما الذي يشمل المجال الدفاعي، حسبما جاء في بيان مشترك عقب الإعلان عنها.
© Sputnikمعلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
معلومات عن آيديكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
معلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
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