https://sputnikarabic.ae/20230204/معلومات-عن-القدرات-العسكرية-للدول-المشاركة-في-مبادرة-التعاون-الثلاثي-مع-الإمارات-1073096174.html
معلومات عن القدرات العسكرية للدول المشاركة في مبادرة التعاون الثلاثي مع الإمارات
معلومات عن القدرات العسكرية للدول المشاركة في مبادرة التعاون الثلاثي مع الإمارات
شملت مبادرة التعاون الثلاثي، التي أعلنت الإمارات تأسيسها مع كل من فرنسا والهند، التعاون في عدة مجالات أبرزها المجال الدفاعي. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T15:42+0000
2023-02-04T15:42+0000
2023-02-04T15:42+0000
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وتتفاوت القدرات العسكرية للدول الثلاث ويمتلك كل منها جيشا يختلف تصنيفه عن الآخر على قائمة موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي التي تضم 145 جيشا في 2023.فبينما يصنف الجيش الهندي في المرتبة الـ 4 عالميا يأتي الجيش الفرنسي في المرتبة الـ 9 وتصنف الإمارات في المرتبة رقم 56 بين أقوى جيوش العالم.الجيش الهنديتمتلك الهند رابع أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 54.2 مليار دولار، ويقدر عدد جيشها بـ 5.1 مليون جندي من القوات الاحتياطية والعاملة وشبه العسكرية.وتمتلك الهند عتادا عسكريا يشمل:الجيش الفرنسيتقدر ميزانية الدفاع الفرنسية بـ 45.9 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 9 عالميا.ويقدر عدد جنود الجيش الفرنسي بـ 415 ألف جندي من القوات عاملة والاحتياطية وشبه العسكرية.وتمتلك فرنسا عتادا عسكريا يشمل:الجيش الإماراتيتقدر ميزانية الدفاع الإماراتية بـ 25.2 مليار دولار وتحتل المرتبة رقم 15 عالميا.وتقدر القوة البشرية للجيش الإماراتي بـ 77 ألف جندي من القوات العاملة وشبه العسكرية، ولا يمتلك قوات احتياطية.ويضم العتاد العسكري للجيش الإماراتي:ومن المقرر أن تضع الدول الثلاث خريطة طريق لبدء تنفيذ مبادرة التعاون الثلاثي بينهما الذي يشمل المجال الدفاعي، حسبما جاء في بيان مشترك عقب الإعلان عنها.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الإمارات-وفرنسا-والهند-تؤسس-مبادرة-تعاون-في-مجالات-الطاقة-والدفاع-والأمن-الغذائي-1073095266.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الهند اليوم, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الهند اليوم, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
معلومات عن القدرات العسكرية للدول المشاركة في مبادرة التعاون الثلاثي مع الإمارات
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شملت مبادرة التعاون الثلاثي، التي أعلنت الإمارات تأسيسها مع كل من فرنسا والهند، التعاون في عدة مجالات أبرزها المجال الدفاعي.
وتتفاوت القدرات العسكرية للدول الثلاث ويمتلك كل منها جيشا يختلف تصنيفه عن الآخر على قائمة
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي التي تضم 145 جيشا في 2023.
فبينما يصنف الجيش الهندي في المرتبة الـ 4 عالميا يأتي الجيش الفرنسي في المرتبة الـ 9 وتصنف الإمارات
في المرتبة رقم 56 بين أقوى جيوش العالم.
الجيش الهندي
تمتلك الهند
رابع أضخم ميزانية دفاع في العالم تقدر بـ 54.2 مليار دولار، ويقدر عدد جيشها بـ 5.1 مليون جندي من القوات الاحتياطية والعاملة وشبه العسكرية.
وتمتلك الهند عتادا عسكريا يشمل:
الجيش الفرنسي
تقدر ميزانية الدفاع الفرنسية بـ 45.9 مليار دولار وتحتل المرتبة الـ 9 عالميا.
ويقدر عدد جنود الجيش الفرنسي بـ 415 ألف جندي من القوات عاملة والاحتياطية وشبه العسكرية.
وتمتلك فرنسا عتادا عسكريا يشمل:
الجيش الإماراتي
تقدر ميزانية الدفاع الإماراتية بـ 25.2 مليار دولار وتحتل المرتبة رقم 15 عالميا.
وتقدر القوة البشرية للجيش الإماراتي بـ 77 ألف جندي من القوات العاملة وشبه العسكرية، ولا يمتلك قوات احتياطية.
ويضم العتاد العسكري للجيش الإماراتي:
ومن المقرر أن تضع الدول الثلاث خريطة طريق لبدء تنفيذ مبادرة التعاون الثلاثي بينهما الذي يشمل المجال الدفاعي
، حسبما جاء في بيان مشترك عقب الإعلان عنها.