https://sputnikarabic.ae/20230205/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-حرائق-الغابات-في-تشيلي-إلى-22-قتيلا-1073113632.html
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا بحسب إحصائية جديدة نشرتها السلطات المحلية أمس. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T00:55+0000
2023-02-05T00:55+0000
2023-02-05T00:55+0000
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وأشارت وزيرة الداخلية التشيلية، كارولينا توها، إلى إصابة نحو 554 شخصًا بسبب الحرائق، منهم 16 في حالة حرجة.وقال الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث، "إنه من بين نحو 250 حريقًا نشطًا، خرج 80 حريقًا عن السيطرة".وأعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك حالة الطوارئ في منطقة "لا أروكانيا" بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو حيث يسمح إعلان حالة الطوارئ بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة.ووفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة، فإن الحرائق أتت على مساحة بلغت نحو 99 ألف فدان.
https://sputnikarabic.ae/20230121/محتجون-يلقون-جثة-أسد-أمام-قصر-الرئاسة-في-تشيلي-صورة-1072538611.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تشيلي, حرائق الغابات, اخبار أمريكا اللاتينية, أمريكا اللاتينية
العالم, أخبار تشيلي, حرائق الغابات, اخبار أمريكا اللاتينية, أمريكا اللاتينية
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا
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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا بحسب إحصائية جديدة نشرتها السلطات المحلية أمس.
وأشارت وزيرة الداخلية التشيلية، كارولينا توها، إلى إصابة نحو 554 شخصًا
بسبب الحرائق، منهم 16 في حالة حرجة.
وقال الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث، "إنه من بين نحو 250 حريقًا نشطًا، خرج 80 حريقًا عن السيطرة".
وأعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك حالة الطوارئ في منطقة "لا أروكانيا"
بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو حيث يسمح إعلان حالة الطوارئ بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة.
ووفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة، فإن الحرائق أتت على مساحة بلغت نحو 99 ألف فدان.