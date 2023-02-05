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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا بحسب إحصائية جديدة نشرتها السلطات المحلية أمس. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T00:55+0000
2023-02-05T00:55+0000
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وأشارت وزيرة الداخلية التشيلية، كارولينا توها، إلى إصابة نحو 554 شخصًا بسبب الحرائق، منهم 16 في حالة حرجة.وقال الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث، "إنه من بين نحو 250 حريقًا نشطًا، خرج 80 حريقًا عن السيطرة".وأعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك حالة الطوارئ في منطقة "لا أروكانيا" بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو حيث يسمح إعلان حالة الطوارئ بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة.ووفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة، فإن الحرائق أتت على مساحة بلغت نحو 99 ألف فدان.
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العالم, أخبار تشيلي, حرائق الغابات, اخبار أمريكا اللاتينية, أمريكا اللاتينية
العالم, أخبار تشيلي, حرائق الغابات, اخبار أمريكا اللاتينية, أمريكا اللاتينية

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا

00:55 GMT 05.02.2023
© AFP 2023 / Payton Bruniأدخنة تتصاعد من حريق "بوتليغ فاير" ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021.
أدخنة تتصاعد من حريق بوتليغ فاير ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023 / Payton Bruni
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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 22 قتيلا بحسب إحصائية جديدة نشرتها السلطات المحلية أمس.
وأشارت وزيرة الداخلية التشيلية، كارولينا توها، إلى إصابة نحو 554 شخصًا بسبب الحرائق، منهم 16 في حالة حرجة.
وقال الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث، "إنه من بين نحو 250 حريقًا نشطًا، خرج 80 حريقًا عن السيطرة".
وأعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك حالة الطوارئ في منطقة "لا أروكانيا" بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيوبيو حيث يسمح إعلان حالة الطوارئ بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة.
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ووفقًا لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة، فإن الحرائق أتت على مساحة بلغت نحو 99 ألف فدان.
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