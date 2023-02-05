https://sputnikarabic.ae/20230205/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-برفع-الحصار-الظالم-عن-أريحا-1073123914.html
الخارجية الفلسطينية تطالب برفع "الحصار الظالم" عن أريحا
الخارجية الفلسطينية تطالب برفع "الحصار الظالم" عن أريحا
دانت الحكومة الفلسطينية "الحصار الظالم" الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على مدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي، مطالبة بتدخل أمريكي ودولي لرفعه "فورا". 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T11:39+0000
2023-02-05T11:39+0000
2023-02-05T11:39+0000
وزارة الخارجية الفلسطينية
أخبار إسرائيل اليوم
حصار
أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم
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جاء هذا في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال البيان إن: "حصار أريحا شكلا من أشكال العقوبات الجماعية على عموم المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل".وأشار البيان إلى أن هؤلاء المواطنين يقضون ساعات طويلة على الحواجز الإسرائيلية أثناء انتقالهم أو سفرهم أو عودتهم إلى البلاد.وذكر البيان أن الفلسطينيين لا يتعرضون لهذه المشكلة في أريحا ومحافظتها فقط، ولكن في الضفة الغربية المحتلة، لاسيما وأن أريحا تمثل بوابة فلسطين التي يتنقل منها وإليها عموم المواطنين من جميع محافظات الوطن.ولفتت وزارة الخارجية إلى أنها تتابع حصار أريحا مع الجهات الدولية المختصة، واصفة الأمر بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المبرمة.وطالبت وزارة الخارجية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لرفع الحصار الظالم عن بشكل فوري عن مدينة أريحا عبر الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-مدينة-أريحا-بحثا-عن-منفذ-عملية-إطلاق-نار-1073087725.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الخارجية الفلسطينية, أخبار إسرائيل اليوم, حصار, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
وزارة الخارجية الفلسطينية, أخبار إسرائيل اليوم, حصار, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الفلسطينية تطالب برفع "الحصار الظالم" عن أريحا
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دانت الحكومة الفلسطينية "الحصار الظالم" الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على مدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي، مطالبة بتدخل أمريكي ودولي لرفعه "فورا".
جاء هذا في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال البيان إن: "حصار أريحا شكلا من أشكال العقوبات الجماعية على عموم المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل".
وأشار البيان إلى أن هؤلاء المواطنين يقضون ساعات طويلة على الحواجز الإسرائيلية أثناء انتقالهم أو سفرهم أو عودتهم إلى البلاد.
وذكر البيان أن الفلسطينيين لا يتعرضون لهذه المشكلة في أريحا ومحافظتها فقط، ولكن في الضفة الغربية المحتلة، لاسيما وأن أريحا تمثل بوابة فلسطين التي يتنقل منها وإليها عموم المواطنين من جميع محافظات الوطن.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنها تتابع حصار أريحا
مع الجهات الدولية المختصة، واصفة الأمر بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المبرمة.
وطالبت وزارة الخارجية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لرفع الحصار الظالم عن بشكل فوري عن مدينة أريحا عبر الضغط على الحكومة الإسرائيلية.