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https://sputnikarabic.ae/20230205/السوداني-يقرر-تكليف-متحدث-جديد-باسم-الحكومة-العراقية-1073119314.html
السوداني يقرر تكليف متحدث جديد باسم الحكومة العراقية
السوداني يقرر تكليف متحدث جديد باسم الحكومة العراقية
قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تكليف باسم العوادي بمهامّ المتحدث الرسمي باسم الحكومة. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T09:06+0000
2023-02-05T09:06+0000
أخبار العراق اليوم
الحكومة العراقية
متحدث باسم الحكومة
تعيينات جديدة
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس مجلس الوزراء قرر "تكليف باسم العوادي بمهامّ المتحدث الرسمي للحكومة".وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار استمرار نهج التواصل البنّاء مع الرأي العام، وتوفير المعلومات عن الأداء الحكومي.وفي أواخر الشهر الماضي، قرر السوداني إعادة تكليف علي محسن العلاق في منصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته
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أخبار العراق اليوم, الحكومة العراقية, متحدث باسم الحكومة, تعيينات جديدة
أخبار العراق اليوم, الحكومة العراقية, متحدث باسم الحكومة, تعيينات جديدة

السوداني يقرر تكليف متحدث جديد باسم الحكومة العراقية

09:06 GMT 05.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تكليف باسم العوادي بمهامّ المتحدث الرسمي باسم الحكومة.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن رئيس مجلس الوزراء قرر "تكليف باسم العوادي بمهامّ المتحدث الرسمي للحكومة".
وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار استمرار نهج التواصل البنّاء مع الرأي العام، وتوفير المعلومات عن الأداء الحكومي.
وفي أواخر الشهر الماضي، قرر السوداني إعادة تكليف علي محسن العلاق في منصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته
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