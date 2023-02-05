https://sputnikarabic.ae/20230205/السوداني-يقرر-تكليف-متحدث-جديد-باسم-الحكومة-العراقية-1073119314.html

السوداني يقرر تكليف متحدث جديد باسم الحكومة العراقية

السوداني يقرر تكليف متحدث جديد باسم الحكومة العراقية

قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تكليف باسم العوادي بمهامّ المتحدث الرسمي باسم الحكومة. 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T09:06+0000

2023-02-05T09:06+0000

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أخبار العراق اليوم

الحكومة العراقية

متحدث باسم الحكومة

تعيينات جديدة

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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس مجلس الوزراء قرر "تكليف باسم العوادي بمهامّ المتحدث الرسمي للحكومة".وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار استمرار نهج التواصل البنّاء مع الرأي العام، وتوفير المعلومات عن الأداء الحكومي.وفي أواخر الشهر الماضي، قرر السوداني إعادة تكليف علي محسن العلاق في منصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته

https://sputnikarabic.ae/20230128/السوداني-يحذر-أي-توتر-بين-أمريكا-وإيران-سينعكس-سلبا-على-العراق-1072805409.html

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أخبار العراق اليوم, الحكومة العراقية, متحدث باسم الحكومة, تعيينات جديدة