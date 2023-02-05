https://sputnikarabic.ae/20230205/الكويت-نحرص-على-تعزيز-العلاقات-مع-السودان-1073116030.html
الكويت: نحرص على تعزيز العلاقات مع السودان
الكويت: نحرص على تعزيز العلاقات مع السودان
عبر الوزير المفوض في وزارة الخارجية الكويتية خالد الزعابي عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين بلاده والسودان. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T06:46+0000
2023-02-05T06:46+0000
2023-02-05T06:46+0000
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استقلال
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جاءت تصريحات الزعابي خلال حفل أقامته السفارة السودانية بالكويت بمناسبة ذكرى الاستقلال، بحسب صحيفة "القبس".وشدد الوزير المفوض على حرص بلاده والسودان على تعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات.وقال الزعابي إن ذكـرى استقلال السـودان السابعة والستين شكلت أسـمـى مـعـاني الوطنيـة، وخلـدت حـب الـوطـن فـي نفـوس كافة المواطنين السـودانيين من خلال حـقهم في تقريـر المـصـير ليصـبحوا أمـة واحـدة.وعبر المسؤول الكويتي عن اعتزازه بوجـود شـعب عربـي أصـيـل كالشـعب السـوداني الذي كافح مـن أجـل نيل اسـتقلاله وتحقيق وحـدة أراضيه.من جهته، قال سفير السودان لدى الكويت عوض الكريم الريح بلة إن بلاده ترتبط مع الكويت بعلاقات أخوية أزلية في مختلف المجالات.وأشاد بدور دولة الكويت وأياديها البيضاء على بلاده في أوقات الشدة.
https://sputnikarabic.ae/20230202/الكويت-تعلن-عن-إجراءات-جديدة-لتعديل-التركيبة-السكانية-1073045126.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار السودان اليوم, علاقات, استقلال
أخبار الكويت اليوم, أخبار السودان اليوم, علاقات, استقلال
الكويت: نحرص على تعزيز العلاقات مع السودان
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عبر الوزير المفوض في وزارة الخارجية الكويتية خالد الزعابي عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين بلاده والسودان.
جاءت تصريحات الزعابي خلال حفل أقامته السفارة السودانية بالكويت بمناسبة ذكرى الاستقلال، بحسب صحيفة
"القبس".
وشدد الوزير المفوض على حرص بلاده والسودان على تعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات.
وقال الزعابي إن ذكـرى استقلال السـودان السابعة والستين شكلت أسـمـى مـعـاني الوطنيـة، وخلـدت حـب الـوطـن فـي نفـوس كافة المواطنين السـودانيين من خلال حـقهم في تقريـر المـصـير ليصـبحوا أمـة واحـدة.
وعبر المسؤول الكويتي
عن اعتزازه بوجـود شـعب عربـي أصـيـل كالشـعب السـوداني الذي كافح مـن أجـل نيل اسـتقلاله وتحقيق وحـدة أراضيه.
من جهته، قال سفير السودان لدى الكويت عوض الكريم الريح بلة إن بلاده ترتبط مع الكويت بعلاقات أخوية أزلية في مختلف المجالات.
وأشاد بدور دولة الكويت وأياديها البيضاء على بلاده في أوقات الشدة.