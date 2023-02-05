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تونس... توقيف 156 مهاجرا غير نظامي من جنسيات أفريقية
تونس... توقيف 156 مهاجرا غير نظامي من جنسيات أفريقية
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، إحباط 4 عمليات هجرة غير نظامية بسواحل منطقتي صفاقس وقرقنة جنوب البلاد، وتوقيف 156 مهاجرا من جنسيات أفريقية. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T18:10+0000
2023-02-05T18:10+0000
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وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن الوحدات البحرية بمنطقتي صفاقس وقرقنة أحبطت، ليلة أمس السبت، أربع محاولات هجرة غير نظامية.وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، إن الوحدات العائمة ضبطت 156 مهاجرا غير نظامي من جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.وخلال السنوات الأخيرة الماضية تحولت سواحل صفاقس إلى منصة انطلاق رئيسية لأولئك الفارين من الفقر في أفريقيا والشرق الأوسط الساعين للوصول إلى السواحل الإيطالية للحصول على فرصة لحياة أفضل في أوروبا، والذين عادة ما يستقلون قوارب متهالكة.وضبطت وزارة الداخلية التونسية في عام 2021، وفق بيانات رسمية، 20 ألفا و616 مهاجرا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية، منذ عام 2014، قضى أو فقد أثر أكثر من 20 ألف شخص أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا.في سياق متصل، ألقت السلطات التونسية في مناطق وادي الرمل والكاف وحيدرة وتبرسق، الليلة الماضية، القبض على 96 شخصا بينهم تونسي واحد، والباقي من جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء "بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة"، وفق "موزاييك".
https://sputnikarabic.ae/20230107/مصرع-5-مهاجرين-وفقدان-5--بعد-غرق-قاربهم-قبالة-السواحل-التونسية-1072029762.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الجزائر
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الجزائر

تونس... توقيف 156 مهاجرا غير نظامي من جنسيات أفريقية

18:10 GMT 05.02.2023
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Valeria Mongelli
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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، إحباط 4 عمليات هجرة غير نظامية بسواحل منطقتي صفاقس وقرقنة جنوب البلاد، وتوقيف 156 مهاجرا من جنسيات أفريقية.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن الوحدات البحرية بمنطقتي صفاقس وقرقنة أحبطت، ليلة أمس السبت، أربع محاولات هجرة غير نظامية.
وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، إن الوحدات العائمة ضبطت 156 مهاجرا غير نظامي من جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية تحولت سواحل صفاقس إلى منصة انطلاق رئيسية لأولئك الفارين من الفقر في أفريقيا والشرق الأوسط الساعين للوصول إلى السواحل الإيطالية للحصول على فرصة لحياة أفضل في أوروبا، والذين عادة ما يستقلون قوارب متهالكة.
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وضبطت وزارة الداخلية التونسية في عام 2021، وفق بيانات رسمية، 20 ألفا و616 مهاجرا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية، منذ عام 2014، قضى أو فقد أثر أكثر من 20 ألف شخص أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا.
في سياق متصل، ألقت السلطات التونسية في مناطق وادي الرمل والكاف وحيدرة وتبرسق، الليلة الماضية، القبض على 96 شخصا بينهم تونسي واحد، والباقي من جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء "بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة"، وفق "موزاييك".
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