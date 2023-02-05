https://sputnikarabic.ae/20230205/نائب-أوكراني-يكشف-عن-احتمال-إقالة-وزير-الدفاع-الأوكراني-1073117705.html
نائب أوكراني يكشف عن احتمال إقالة وزير الدفاع الأوكراني
نائب أوكراني يكشف عن احتمال إقالة وزير الدفاع الأوكراني
كشف نائب في البرلمان الأوكراني من حزب "غولوس"، ياروسلاف جيليزنياك، عن تغييرات محتملة في مراكز قيادية ووزارية في البلاد، بما في ذلك سيشمل ذلك تغيير وزير الدفاع... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T08:03+0000
2023-02-05T08:03+0000
2023-02-05T08:03+0000
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وكتب جيليزنياك على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": وزارة الدفاع قد تشملها تغييرات، ففي الوقت الراهن يقولون إن كيريل بودانوف من مديرية المخابرات الرئيسية سيصبح خليفاً للوزير الحالي ريزنيكوف.ووفقا له، قد يذهب ريزنيكوف للعمل في وزارة الصناعات الإستراتيجية بعد رحيل وزيرها بافل ريابكين.وفقًا للنائب الأوكراني فإن هناك تغييرات عدة ستطرأ على مراكز قيادية أخرى في السلطة الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
نائب أوكراني يكشف عن احتمال إقالة وزير الدفاع الأوكراني
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كشف نائب في البرلمان الأوكراني من حزب "غولوس"، ياروسلاف جيليزنياك، عن تغييرات محتملة في مراكز قيادية ووزارية في البلاد، بما في ذلك سيشمل ذلك تغيير وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.
وكتب جيليزنياك على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": وزارة الدفاع قد تشملها تغييرات، ففي الوقت الراهن يقولون إن كيريل بودانوف من مديرية المخابرات الرئيسية سيصبح خليفاً للوزير الحالي ريزنيكوف.
ووفقا له، قد يذهب ريزنيكوف للعمل في وزارة الصناعات الإستراتيجية بعد رحيل وزيرها بافل ريابكين.
وفقًا للنائب الأوكراني فإن هناك تغييرات عدة ستطرأ على مراكز قيادية أخرى في السلطة الأوكرانية.