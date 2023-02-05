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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/نائب-أوكراني-يكشف-عن-احتمال-إقالة-وزير-الدفاع-الأوكراني-1073117705.html
نائب أوكراني يكشف عن احتمال إقالة وزير الدفاع الأوكراني
نائب أوكراني يكشف عن احتمال إقالة وزير الدفاع الأوكراني
كشف نائب في البرلمان الأوكراني من حزب "غولوس"، ياروسلاف جيليزنياك، عن تغييرات محتملة في مراكز قيادية ووزارية في البلاد، بما في ذلك سيشمل ذلك تغيير وزير الدفاع... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T08:03+0000
2023-02-05T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب جيليزنياك على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": وزارة الدفاع قد تشملها تغييرات، ففي الوقت الراهن يقولون إن كيريل بودانوف من مديرية المخابرات الرئيسية سيصبح خليفاً للوزير الحالي ريزنيكوف.ووفقا له، قد يذهب ريزنيكوف للعمل في وزارة الصناعات الإستراتيجية بعد رحيل وزيرها بافل ريابكين.وفقًا للنائب الأوكراني فإن هناك تغييرات عدة ستطرأ على مراكز قيادية أخرى في السلطة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230205/مسؤول-الأطفال-يعانون-جراء-تفخيخ-القوات-الأوكرانية-لأراضي-خيرسون-بالألغام-بشكل-عشوائي-1073113909.html
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العالم
العالم

نائب أوكراني يكشف عن احتمال إقالة وزير الدفاع الأوكراني

08:03 GMT 05.02.2023
© AP Photo / Michael Probstقاعدة رامشتاين في ألمانيا
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Michael Probst
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كشف نائب في البرلمان الأوكراني من حزب "غولوس"، ياروسلاف جيليزنياك، عن تغييرات محتملة في مراكز قيادية ووزارية في البلاد، بما في ذلك سيشمل ذلك تغيير وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.
وكتب جيليزنياك على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": وزارة الدفاع قد تشملها تغييرات، ففي الوقت الراهن يقولون إن كيريل بودانوف من مديرية المخابرات الرئيسية سيصبح خليفاً للوزير الحالي ريزنيكوف.
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول: الأطفال يعانون جراء تفخيخ القوات الأوكرانية لأراضي خيرسون بالألغام بشكل عشوائي
02:30 GMT
ووفقا له، قد يذهب ريزنيكوف للعمل في وزارة الصناعات الإستراتيجية بعد رحيل وزيرها بافل ريابكين.
وفقًا للنائب الأوكراني فإن هناك تغييرات عدة ستطرأ على مراكز قيادية أخرى في السلطة الأوكرانية.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
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