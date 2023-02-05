https://sputnikarabic.ae/20230205/هيئة-البث-إسرائيل-تتأهب-لعملية-هدم-كبرى-يمكن-أن-تشعل-القدس-الشرقية-1073147832.html
هيئة البث: إسرائيل تتأهب لعملية هدم كبرى يمكن أن تشعل القدس الشرقية
هيئة البث: إسرائيل تتأهب لعملية هدم كبرى يمكن أن تشعل القدس الشرقية
تستعد الشرطة الإسرائيلية هذا الأسبوع لهدم مبنى سكني فلسطيني يقطنه حوالي مائة شخص في القدس الشرقية، بدعوى أنه أقيم بدون ترخيص، ما قد يشعل الأوضاع في المدينة... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T21:20+0000
2023-02-05T21:20+0000
2023-02-05T21:20+0000
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وأضافت قناة "كان" التابعة لهيئة البث أن المبنى تأخر هدمه لسنوات، بما في ذلك بسبب ضغوط تمارسها الأطراف الدولية.ويحذر مسؤولون أمنيون في إسرائيل، من أن عملية الهدم التي يحرص على تنفيذها وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير وسط توترات متزايدة قد يؤدي إلى جولة عنف في القدس الشرقية، بحسب القناة.وسيشارك في عملية الهدم، التي من المحتمل أن يتم تنفيذها يوم الثلاثاء أو الأربعاء، أكثر من 500 شرطي إسرائيلي وستستمر أكثر من 24 ساعة.وقال بن غفير للقناة "حكم القانون يجب أن يطبق - هذه هي سياستي".وخلال الأيام الأخيرة الماضية وجه بن غفير بالتعجيل بهدم المباني "غير القانونية" في القدس الشرقية، بعد إصدار أوامر هدم.حتى الآن، تم هدم سبعة من أصل 14 مبنى أمر الوزير بتسريع هدمها. يوم الثلاثاء الماضي، أغلق شبان فلسطينيون مدخل حي جبل المكبر في القدس الشرقية لمنع عملية هدم المنازل.وبن غفير هو وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو التي تولت مهامها أواخر 2022 وتضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230201/بن-غفير-يأمر-بإغلاق-مخابز-الأسرى-الفلسطينيين-في-السجون-الإسرائيلية-1073002782.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, آخر أخبار القدس الأن
هيئة البث: إسرائيل تتأهب لعملية هدم كبرى يمكن أن تشعل القدس الشرقية
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تستعد الشرطة الإسرائيلية هذا الأسبوع لهدم مبنى سكني فلسطيني يقطنه حوالي مائة شخص في القدس الشرقية، بدعوى أنه أقيم بدون ترخيص، ما قد يشعل الأوضاع في المدينة المضطربة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وأضافت قناة
"كان" التابعة لهيئة البث أن المبنى تأخر هدمه لسنوات، بما في ذلك بسبب ضغوط تمارسها الأطراف الدولية.
ويحذر مسؤولون أمنيون في إسرائيل، من أن عملية الهدم التي يحرص على تنفيذها وزير الأمن القومي المتشدد إيتمار بن غفير وسط توترات متزايدة قد يؤدي إلى جولة عنف في القدس الشرقية، بحسب القناة.
وسيشارك في عملية الهدم، التي من المحتمل أن يتم تنفيذها يوم الثلاثاء أو الأربعاء، أكثر من 500 شرطي إسرائيلي وستستمر أكثر من 24 ساعة.
وقال بن غفير
للقناة "حكم القانون يجب أن يطبق - هذه هي سياستي".
وخلال الأيام الأخيرة الماضية وجه بن غفير بالتعجيل بهدم المباني "غير القانونية" في القدس الشرقية، بعد إصدار أوامر هدم.
حتى الآن، تم هدم سبعة من أصل 14 مبنى أمر الوزير بتسريع هدمها. يوم الثلاثاء الماضي، أغلق شبان فلسطينيون مدخل حي جبل المكبر في القدس الشرقية لمنع عملية هدم المنازل.
وبن غفير هو وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو التي تولت مهامها أواخر 2022 وتضم أحزابا من أقصى اليمين الديني والقومي الإسرائيلي.