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https://sputnikarabic.ae/20230206/أردوغان-يعلن-الحداد-في-تركيا-لمدة-7-أيام-1073192701.html
أردوغان يعلن الحداد في تركيا لمدة 7 أيام
أردوغان يعلن الحداد في تركيا لمدة 7 أيام
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الحداد الوطني في تركيا، على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم وراح ضحيته المئات من القتلى والجرحى. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T18:07+0000
2023-02-06T18:07+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تم إعلان حالة الحداد الوطني لمدة 7 أيام على خلفية الزلزال الذي وقع في بلدنا في 6 شباط/ فبراير 2023".ولم تتوقف الخسائر التي تكبدتها تركيا، جراء الزلزال وتوابعه التي ضربت البلاد فجر اليوم الاثنين عند الأرواح والممتلكات، بل طالت قطاعات أخرى كالآثار.فقد استيقظت تركيا على وقع زلزال مدمر جنوبي البلاد بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبته عشرات الهزات الارتدادية.وفي أحدث إحصائية للخسائر في الأرواح، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 1651 قتيلا و11119 مصابا.
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يعلن الحداد في تركيا لمدة 7 أيام

18:07 GMT 06.02.2023
© AFP 2023 / THOMAS PETERرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / THOMAS PETER
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الحداد الوطني في تركيا، على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم وراح ضحيته المئات من القتلى والجرحى.
وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تم إعلان حالة الحداد الوطني لمدة 7 أيام على خلفية الزلزال الذي وقع في بلدنا في 6 شباط/ فبراير 2023".
سيتم تنكيس الأعلام حتى يوم الأحد الموافق 12 شباط/ فبراير 2023 في جميع مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
ولم تتوقف الخسائر التي تكبدتها تركيا، جراء الزلزال وتوابعه التي ضربت البلاد فجر اليوم الاثنين عند الأرواح والممتلكات، بل طالت قطاعات أخرى كالآثار.
فقد استيقظت تركيا على وقع زلزال مدمر جنوبي البلاد بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبته عشرات الهزات الارتدادية.
وفي أحدث إحصائية للخسائر في الأرواح، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 1651 قتيلا و11119 مصابا.
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