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https://sputnikarabic.ae/20230206/إعلام-أرامكو-السعودية-تزيد-سعر-بيع-النفط-الخام-العربي-الخفيف-إلى-آسيا-في-مارس-1073179158.html
إعلام: "أرامكو" السعودية تزيد سعر بيع النفط الخام العربي الخفيف إلى آسيا في مارس
إعلام: "أرامكو" السعودية تزيد سعر بيع النفط الخام العربي الخفيف إلى آسيا في مارس
ذكرت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية، ستزيد بشكل غير متوقع من أسعار شحنات الخام العربي الخفيف لسوقها الرئيسي في آسيا. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T13:02+0000
2023-02-06T13:02+0000
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واتخذت الشركة قرارا برفع أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى آسيا، بمقدار 20 سنتا أمريكيا، لتصل إلى دولارين للبرميل فوق متوسط أسعار المنطقة، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وتشير "بلومبرغ" إلى أن هذه هي أول زيادة في سعر النفط الخام العربي منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وتتعارض مع استطلاع أجرته الوكالة للتجار ومصافي التكرير، والذي توقع خفضا قدره 20 سنتا.وتبيع المملكة العربية السعودية حوالي 60% من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا، بموجب عقود طويلة الأجل، ويتم مراجعة تسعيرها شهريا، وتعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند هي أكبر المشترين.و"أرامكو" السعودية هي شركة النفط والغاز الوطنية في المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1933. تتواجد الشركة في أسواق الطاقة العالمية الرئيسية الثلاث في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. يتجاوز عدد الموظفين 70 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20220705/إعلام-أرامكو-ترفع-أسعار-النفط-لزبائنها-الآسيويين-في-أغسطس-1064669803.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, العالم العربي

إعلام: "أرامكو" السعودية تزيد سعر بيع النفط الخام العربي الخفيف إلى آسيا في مارس

13:02 GMT 06.02.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEشركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
شركة أرامكو السعودية
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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ذكرت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية، ستزيد بشكل غير متوقع من أسعار شحنات الخام العربي الخفيف لسوقها الرئيسي في آسيا.
واتخذت الشركة قرارا برفع أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى آسيا، بمقدار 20 سنتا أمريكيا، لتصل إلى دولارين للبرميل فوق متوسط أسعار المنطقة، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وتشير "بلومبرغ" إلى أن هذه هي أول زيادة في سعر النفط الخام العربي منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وتتعارض مع استطلاع أجرته الوكالة للتجار ومصافي التكرير، والذي توقع خفضا قدره 20 سنتا.
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
إعلام: أرامكو ترفع أسعار النفط لزبائنها الآسيويين في أغسطس
5 يوليو 2022, 10:32 GMT
وتبيع المملكة العربية السعودية حوالي 60% من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا، بموجب عقود طويلة الأجل، ويتم مراجعة تسعيرها شهريا، وتعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند هي أكبر المشترين.
و"أرامكو" السعودية هي شركة النفط والغاز الوطنية في المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1933. تتواجد الشركة في أسواق الطاقة العالمية الرئيسية الثلاث في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. يتجاوز عدد الموظفين 70 ألف شخص.
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