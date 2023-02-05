https://sputnikarabic.ae/20230205/هونغ-كونغ-تسعى-لإقناع-أرامكو-السعودية-بالانضمام-إلى-بورصتها-1073123629.html

هونغ كونغ تسعى لإقناع "أرامكو" السعودية بالانضمام إلى بورصتها

هونغ كونغ تسعى لإقناع "أرامكو" السعودية بالانضمام إلى بورصتها

قال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، إنه يسعى لإقناع شركة النفط السعودية "أرامكو" والشركات ‏التابعة لها، بالنظر في إدراج ثانوي في بورصة المركز المالي... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T11:44+0000

2023-02-05T11:44+0000

2023-02-05T11:44+0000

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وسيبدأ لي حملة لجذب استثمارات جديدة إلى المدينة، بعد ما يقرب من مرور 3 سنوات من العزلة الناتجة عن فيروس "كورونا" المستجد، وسيلتقي خلال جولته مع كبار المسؤولين التنفيذيين في "أرامكو" السعودية، وسيسلط الضوء على ما يجب أن تقدمه هونغ كونغ كمركز مالي دولي، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، إنه سيبذل قصارى جهده لتشجيع منتج النفط "أرامكو" على إدراجها في المدينة.وكان في استقبال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، في المطار لدى وصوله السعودية، اليوم الأحد، نائب وزير الاستثمار السعودي، بدر البدر، والقنصل العام للمملكة العربية السعودية في هونغ كونغ، حمد الجبرين، ونائب رئيس البعثة بالسفارة الصينية في البلاد، يين ليجون.ويزور لي المملكة العربية السعودية، ثم سيتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة حتى 11 فبراير/ شباط الجاري، وخلال تلك الفترة، سيلتقي مع قادة سياسيين، ورجال أعمال محليين، للترويج لفرص تنموية جديدة، و"تعزيز التبادلات والتعاون في هونغ كونغ مع السعودية، والجزيرة العربية، والإمارات العربية المتحدة على جميع الجبهات"، بحسب بيان حكومي صدر قبل الرحلة.وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ قبل مغادرته المدينة، إن رؤية واحتياجات التنمية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "تتماشى تماما" مع مزايا هونغ كونغ، حسبما أفاد "راديو وتلفزيون هونغ كونغ".وتأتي رحلة جون لي إلى الشرق الأوسط، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون المحليون في هونغ كونغ للترويج للمدينة، وجذب فرص استثمارية جديدة لتعزيز اقتصادها المنهك، الذي انكمش العام الماضي للمرة الثالثة منذ عام 2019، حيث أثر خروج مطول من عزلة (كوفيد-19) على المدينة.

https://sputnikarabic.ae/20230130/رئيس-شركة-أرامكو-من-المنتظر-أن-تتجاوز-قيمة-الاقتصاد-السعودي-تريليون-دولار-لأول-مرة-1072868946.html

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