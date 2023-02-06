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https://sputnikarabic.ae/20230206/التلفزيون-السوري-تهدم-عدد-كبير-من-الأبنية-جراء-الزلزال-في-بعض-المناطق-بحلب-1073150363.html
التلفزيون السوري: تهدم عدد كبير من الأبنية جراء الزلزال في عدة مناطق بالبلاد
التلفزيون السوري: تهدم عدد كبير من الأبنية جراء الزلزال في عدة مناطق بالبلاد
قال التلفزيون السوري، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن عددا كبيرا من الأبنية تهدم في حلب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T02:16+0000
2023-02-06T02:34+0000
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وأكد التلفزيون السوري أن المناطق التي شهدت تهدم المباني في حلب هي الفردوس، صلاح الدين، وبستان القصر.وذكرت مصادر ميدانية لوكالة "سبوتنيك"، أن عدة مبان سكنية في إحدى ضواحي اللاذقية السورية شهدت انهيارا كبيرا جراء الزلزال.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 17.9 كيلو متر، عند دائرة عرض (37.174 شمالا) وخط طول (37.032 شرقا).وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن زلزال تركيا المدمر تبعته هزة أرضية أخرى بعد ما يقارب ربع ساعة بلغت شدتها 6.3 درجة على مقياس ريختر.وأشار إلى أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات.وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت.وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن سكان دمشق واللاذقية في سوريا شعروا بهزات قوية.وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن مصر تعرضت لزلزال شعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.
https://sputnikarabic.ae/20230206/زلزال-مدمر-بقوة-77-درجة-يضرب-تركيا-1073150079.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار لبنان, مصر, أخبار العراق اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار لبنان, مصر, أخبار العراق اليوم

التلفزيون السوري: تهدم عدد كبير من الأبنية جراء الزلزال في عدة مناطق بالبلاد

02:16 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 02:34 GMT 06.02.2023)
© Photo / Zahir Tahanصورة أرشيفية... انهيار بناء في حلب شمالي سوريا
صورة أرشيفية... انهيار بناء في حلب شمالي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Photo / Zahir Tahan
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قال التلفزيون السوري، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن عددا كبيرا من الأبنية تهدم في حلب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.
وأكد التلفزيون السوري أن المناطق التي شهدت تهدم المباني في حلب هي الفردوس، صلاح الدين، وبستان القصر.
وأشار التلفزيون السوري إلى انهيار جزئي لبعض الأبنية بحي الأربعين في حماة. مؤكدا أم فرق الدفاع المدني والإطفاء بدأت أعمالها.
وذكرت مصادر ميدانية لوكالة "سبوتنيك"، أن عدة مبان سكنية في إحدى ضواحي اللاذقية السورية شهدت انهيارا كبيرا جراء الزلزال.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.
وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال على عمق 17.9 كيلو متر، عند دائرة عرض (37.174 شمالا) وخط طول (37.032 شرقا).
صورة أرشيفية.. البحث عن ضحايا الزلزال في إزمير، تركيا 1 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب تركيا شعر به سكان لبنان وسوريا والعراق ومصر
01:38 GMT
وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن زلزال تركيا المدمر تبعته هزة أرضية أخرى بعد ما يقارب ربع ساعة بلغت شدتها 6.3 درجة على مقياس ريختر.
وأشار إلى أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات.
وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن السكان شعروا بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن سكان دمشق واللاذقية في سوريا شعروا بهزات قوية.
وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن مصر تعرضت لزلزال شعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.
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