https://sputnikarabic.ae/20230206/الجيش-اللبناني-توقيف-شخص-يجتاز-السياج-التقني-من-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1073161283.html
الجيش اللبناني: توقيف شخص يجتاز السياج التقني من الأراضي الفلسطينية المحتلة
الجيش اللبناني: توقيف شخص يجتاز السياج التقني من الأراضي الفلسطينية المحتلة
قال الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، إنه تم "توقيف شخص بعد أن اجتاز السياج التقني قادمًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة". 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T08:14+0000
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ونقلت وكالة أنباء "المركزية" اللبنانية عن مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني بيانًا، قالت فيه إنه "بتاريخ 5 فبراير/ شباط أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفركلا المواطن (ع. ض.) لاجتيازه السياج التقني من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان".وكان الموقوف قد فرّ، بتاريخ 13 يونيو/ حزيران عام 2000، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر بوابة جدار كفركلا وتم توقيفه لدى اجتيازه السياج التقني عائدا منها بتاريخ 23 يونيو 2002، وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.في سياق متصل، تمكنت دورية من المخابرات اللبنانية، يوم الأربعاء الماضي، من توقيف عصابة كانت تهاجم البيوت بقوة السلاح في بلدة القاع بهدف السرقة، كما كانت هاجمت منزلا على الحدود اللبنانية السورية في سهل القاع.وعمدت العصابة إلى سلب سيارات بعض المارين وأموالهم، كما أثارت الرعب بين الأهالي الذين سهروا على أمنهم الذاتي وحراسة منازلهم والحفاظ على مقتنياتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230122/الجيش-اللبناني-يستنفر-بعد-عبور-قوات-إسرائيلية-السياج-الحدودي-1072570811.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
الجيش اللبناني: توقيف شخص يجتاز السياج التقني من الأراضي الفلسطينية المحتلة
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قال الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، إنه تم "توقيف شخص بعد أن اجتاز السياج التقني قادمًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ونقلت وكالة أنباء
"المركزية" اللبنانية عن مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني بيانًا، قالت فيه إنه "بتاريخ 5 فبراير/ شباط أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفركلا المواطن (ع. ض.) لاجتيازه السياج التقني من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان".
وأضاف بيان الجيش أن توقيف المواطن جاء بعد "فراره بتاريخ 20 يوليو/ تموز عام 2002 من لبنان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر منطقة الوزاني".
وكان الموقوف قد فرّ، بتاريخ 13 يونيو/ حزيران عام 2000، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر بوابة جدار كفركلا وتم توقيفه لدى اجتيازه السياج التقني عائدا منها بتاريخ 23 يونيو 2002، وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
في سياق متصل، تمكنت دورية من المخابرات اللبنانية، يوم الأربعاء الماضي، من توقيف عصابة كانت تهاجم البيوت
بقوة السلاح في بلدة القاع بهدف السرقة، كما كانت هاجمت منزلا على الحدود اللبنانية السورية في سهل القاع.
وعمدت العصابة إلى سلب سيارات بعض المارين وأموالهم، كما أثارت الرعب بين الأهالي الذين سهروا على أمنهم الذاتي وحراسة منازلهم والحفاظ على مقتنياتهم.