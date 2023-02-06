https://sputnikarabic.ae/20230206/العلاج-المناعي-الجديد-بالخلايا-التائية-يبشر-مرضى-سرطان-المبيض-بالخير-1073183123.html
العلاج المناعي الجديد بالخلايا "التائية" يبشر مرضى سرطان المبيض بالخير
العلاج المناعي الجديد بالخلايا "التائية" يبشر مرضى سرطان المبيض بالخير
العلاج بالخلايا "التائية"، هو طريقة معينة من طرق علاج السرطان يتم فيها برمجة الخلايا "التائية" في الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا السرطانية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T14:44+0000
2023-02-06T14:44+0000
2023-02-06T14:44+0000
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العلاج بالخلايا "التائية"، هو نوع جديد نسبيًا من العلاج المناعي يتضمن استخراج الخلايا المناعية للمريض (المعروفة باسم الخلايا التائية)، من الدم وحقنها في المختبر بجين جديد، يهاجم هذا الجين على وجه التحديد، جزيئًا يسمى مستقبل المستضد الخيمري، الموجود على سطح الخلايا السرطانية.وعند إعادة هذه الخلايا التائية المحقونة بالجين الجديد إلى المرضى، تكون أكثر عدوانية وتهاجم الخلايا السرطانية مثل الصواريخ الموجهة.وقد تم اختبار هذه الطريقة على أنواع معينة من القوارض كالفئران، وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة The Journal for" ImmunoTherapy of Cancer"، وأثبتت فاعليتها، حيث شهدت الفئران التي تم حقنها بهذه الخلايا التائية انخفاضًا في حجم الورم، وعاشت لفترة أطول من غيرها، وتم علاج العديد منها.وقال جوناس ماتسون، الأستاذ المساعد في معهد كارولينسكاو، والمؤلف الثاني للدراسة النهائية: "نأمل أن يمهد هذا الاكتشاف الطريق لدراسة سريرية، فهدفنا هو التنبؤ بالظروف المثلى لإنتاج الخلايا التائية القادرة على التسلل ومهاجمة الورم، والبقاء على قيد الحياة في أجسام النساء المصابات بسرطان المبيض".
https://sputnikarabic.ae/20230129/بروتوكول-علاجي-جديد-يقلل-تكرار-الإصابة-بسرطان-القولون-بنسبة-28-1072847333.html
https://sputnikarabic.ae/20230206/دراسة-جديدة-الكشف-عن-المد-الخفي-في-الغلاف-المغناطيسي-للأرض-1073177077.html
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العالم, علوم, علماء, علاج
العالم, علوم, علماء, علاج
العلاج المناعي الجديد بالخلايا "التائية" يبشر مرضى سرطان المبيض بالخير
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العلاج بالخلايا "التائية"، هو طريقة معينة من طرق علاج السرطان يتم فيها برمجة الخلايا "التائية" في الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا السرطانية.
العلاج بالخلايا "التائية"، هو نوع جديد نسبيًا من العلاج المناعي يتضمن استخراج الخلايا المناعية للمريض (المعروفة باسم الخلايا التائية)، من الدم وحقنها في المختبر بجين جديد، يهاجم هذا الجين على وجه التحديد، جزيئًا يسمى مستقبل المستضد الخيمري، الموجود على سطح الخلايا السرطانية.
وعند إعادة هذه الخلايا التائية المحقونة بالجين الجديد إلى المرضى، تكون أكثر عدوانية وتهاجم الخلايا السرطانية مثل الصواريخ الموجهة.
قالت المؤلفة المشاركة في الدراسة النهائية، إيزابيل ماغالهايس، الأستاذة المساعدة في قسم الأورام وعلم الأمراض في معهد كارولينسك: "هذا العلاج متاح حاليًا لمرضى سرطان الدم، ونريد التحقق إذا كان بإمكاننا استخدام هذه الطريقة لعلاج سرطان المبيض".
وقد تم اختبار هذه الطريقة على أنواع معينة من القوارض كالفئران، وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة The Journal for" ImmunoTherapy of Cancer"
، وأثبتت فاعليتها، حيث شهدت الفئران التي تم حقنها بهذه الخلايا التائية انخفاضًا في حجم الورم، وعاشت لفترة أطول من غيرها، وتم علاج العديد منها.
وقال جوناس ماتسون، الأستاذ المساعد في معهد كارولينسكاو، والمؤلف الثاني للدراسة النهائية: "نأمل أن يمهد هذا الاكتشاف الطريق لدراسة سريرية، فهدفنا هو التنبؤ بالظروف المثلى لإنتاج الخلايا التائية القادرة على التسلل ومهاجمة الورم، والبقاء على قيد الحياة في أجسام النساء المصابات بسرطان المبيض".