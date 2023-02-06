https://sputnikarabic.ae/20230206/غوتيريش-آفاق-السلام-في-أوكرانيا-محدودة-والعالم-يتجه-نحو-حرب-أوسع-1073189814.html
غوتيريش: آفاق السلام في أوكرانيا محدودة والعالم يتجه نحو حرب أوسع
غوتيريش: آفاق السلام في أوكرانيا محدودة والعالم يتجه نحو حرب أوسع
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن "آفاق السلام في أوكرانيا مستمرة في التقلص، حيث يتجه العالم نحو صراع أوسع وأعينه مفتوحة على... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T17:16+0000
2023-02-06T17:16+0000
2023-02-06T17:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأشار غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "آفاق السلام تتضاءل، وفرص المزيد من التصعيد وإراقة الدماء آخذة في الازدياد".وتابع الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه محذرا من أن العالم لا "يسير نائما نحو حرب أوسع"، ولكنه "يفعل ذلك بعينين مفتوحتين على مصراعيها".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، عن أمله في التوصل للسلام في أوكرانيا خلال العام المقبل 2023، مبديًا في نفس الوقت عدم تفاؤله من إمكانية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.وصرح غوتيريش في مؤتمر ختام نهاية العام: "أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا عام 2023"، مشيرا إلى عدم تفاؤله بشأن احتمالية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20221227/غوتيريش-مستعد-للتوسط-بشأن-عقد-قمة-سلام-حول-أوكرانيا-إذا-وافقت-روسيا-وبقية-الأطراف-1071638321.html
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أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
غوتيريش: آفاق السلام في أوكرانيا محدودة والعالم يتجه نحو حرب أوسع
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن "آفاق السلام في أوكرانيا مستمرة في التقلص، حيث يتجه العالم نحو صراع أوسع وأعينه مفتوحة على مصراعيها".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأشار غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "آفاق السلام تتضاءل، وفرص المزيد من التصعيد وإراقة الدماء آخذة في الازدياد".
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه محذرا من أن العالم لا "يسير نائما نحو حرب أوسع"، ولكنه "يفعل ذلك بعينين مفتوحتين على مصراعيها".
27 ديسمبر 2022, 01:02 GMT
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، عن أمله في التوصل للسلام في أوكرانيا خلال العام المقبل 2023، مبديًا في نفس الوقت عدم تفاؤله من إمكانية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.
وصرح غوتيريش
في مؤتمر ختام نهاية العام: "أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا عام 2023"، مشيرا إلى عدم تفاؤله بشأن احتمالية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.