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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230206/غوتيريش-آفاق-السلام-في-أوكرانيا-محدودة-والعالم-يتجه-نحو-حرب-أوسع-1073189814.html
غوتيريش: آفاق السلام في أوكرانيا محدودة والعالم يتجه نحو حرب أوسع
غوتيريش: آفاق السلام في أوكرانيا محدودة والعالم يتجه نحو حرب أوسع
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن "آفاق السلام في أوكرانيا مستمرة في التقلص، حيث يتجه العالم نحو صراع أوسع وأعينه مفتوحة على... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T17:16+0000
2023-02-06T17:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأشار غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "آفاق السلام تتضاءل، وفرص المزيد من التصعيد وإراقة الدماء آخذة في الازدياد".وتابع الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه محذرا من أن العالم لا "يسير نائما نحو حرب أوسع"، ولكنه "يفعل ذلك بعينين مفتوحتين على مصراعيها".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، عن أمله في التوصل للسلام في أوكرانيا خلال العام المقبل 2023، مبديًا في نفس الوقت عدم تفاؤله من إمكانية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.وصرح غوتيريش في مؤتمر ختام نهاية العام: "أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا عام 2023"، مشيرا إلى عدم تفاؤله بشأن احتمالية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20221227/غوتيريش-مستعد-للتوسط-بشأن-عقد-قمة-سلام-حول-أوكرانيا-إذا-وافقت-روسيا-وبقية-الأطراف-1071638321.html
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أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

غوتيريش: آفاق السلام في أوكرانيا محدودة والعالم يتجه نحو حرب أوسع

17:16 GMT 06.02.2023
© AP Photo / Khalil Senosiالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
© AP Photo / Khalil Senosi
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن "آفاق السلام في أوكرانيا مستمرة في التقلص، حيث يتجه العالم نحو صراع أوسع وأعينه مفتوحة على مصراعيها".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأشار غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "آفاق السلام تتضاءل، وفرص المزيد من التصعيد وإراقة الدماء آخذة في الازدياد".
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه محذرا من أن العالم لا "يسير نائما نحو حرب أوسع"، ولكنه "يفعل ذلك بعينين مفتوحتين على مصراعيها".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
غوتيريش مستعد للتوسط بشأن عقد قمة سلام حول أوكرانيا إذا وافقت روسيا وبقية الأطراف
27 ديسمبر 2022, 01:02 GMT
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، عن أمله في التوصل للسلام في أوكرانيا خلال العام المقبل 2023، مبديًا في نفس الوقت عدم تفاؤله من إمكانية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.
وصرح غوتيريش في مؤتمر ختام نهاية العام: "أتمنى بشدة أن يتم التوصل إلى السلام في أوكرانيا عام 2023"، مشيرا إلى عدم تفاؤله بشأن احتمالية بدء محادثات سلام في المستقبل القريب.
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Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
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