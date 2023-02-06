https://sputnikarabic.ae/20230206/هزة-أرضية-بقوة-75-ريختر-تضرب-وسط-تركيا--1073169587.html
هزة أرضية بقوة 7.7 ريختر تضرب وسط تركيا
هزة أرضية بقوة 7.7 ريختر تضرب وسط تركيا
أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، بأن هزة أرضية بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضربت وسط تركيا. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T10:42+0000
2023-02-06T10:42+0000
2023-02-06T11:58+0000
العالم
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وبحسب المرصد الأوروبي فقد حدث الهزات في الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي، وكان مركز الهزة يقع على بعد 59 كيلومتر شرق مدينة قهرمان مرعش.وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودماراً في البنية التحتية.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 912 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، مشيرًا إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.في حين وصلت آخر حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا، إلى 326 وفاة و1042 إصابة، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس؛ وفقاً لبيان الصحة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230206/عالم-توقع-حدوث-الزلزال-في-تركيا-وسوريا-قبل-وقوعه-بـ3-أيام-1073176151.html
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العالم
هزة أرضية بقوة 7.7 ريختر تضرب وسط تركيا
10:42 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، بأن هزة أرضية بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضربت وسط تركيا.
وبحسب المرصد الأوروبي فقد حدث الهزات في الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي، وكان مركز الهزة يقع على بعد 59 كيلومتر شرق مدينة قهرمان مرعش.
وبدوره، سجل المرصد الأمريكي هزة أرضية بلغت شدتها 7.5، بحسب "emsc" مع عدة هزات ارتدادية متلاحقة.
وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودماراً في البنية التحتية.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 912 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، مشيرًا إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.
في حين وصلت آخر حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا، إلى 326 وفاة و1042 إصابة، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس؛ وفقاً لبيان الصحة السورية.