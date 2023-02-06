عربي
بوتين يهاتف الأسد ويوجه بإرسال رجال إنقاذ إلى سوريا
https://sputnikarabic.ae/20230206/وزارة-الصحة-السورية-لـ-سبوتنيك-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-إلى-403-وفيات-و1284-إصابة-1073177816.html
وزارة الصحة السورية لـ "سبوتنيك": ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 403 وفيات و1284 إصابة
وزارة الصحة السورية لـ "سبوتنيك": ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 403 وفيات و1284 إصابة
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد إلى 403 قتلى وإصابة 1284 شخصا، دون احتساب الضحايا في المناطق... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T12:28+0000
2023-02-06T12:38+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073174096_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1dd64aab1d9da0731f6917a5e3685ed4.jpg
وذكرت الوزارة، في بيان أن عدد ضحايا الزلزال بلغ "1284 إصابة و 403 وفيات في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس، في حصيلة غير نهائية".وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073174096_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b8f018d0a1deae37548608750a0ad218.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

وزارة الصحة السورية لـ "سبوتنيك": ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 403 وفيات و1284 إصابة

12:28 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 06.02.2023)
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد إلى 403 قتلى وإصابة 1284 شخصا، دون احتساب الضحايا في المناطق الخاضعة للمجموعات المسلحة المدعومة من تركيا.
وذكرت الوزارة، في بيان أن عدد ضحايا الزلزال بلغ "1284 إصابة و 403 وفيات في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس، في حصيلة غير نهائية".
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала