https://sputnikarabic.ae/20230206/وزارة-الصحة-السورية-لـ-سبوتنيك-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-إلى-403-وفيات-و1284-إصابة-1073177816.html
وزارة الصحة السورية لـ "سبوتنيك": ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 403 وفيات و1284 إصابة
وزارة الصحة السورية لـ "سبوتنيك": ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 403 وفيات و1284 إصابة
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد إلى 403 قتلى وإصابة 1284 شخصا، دون احتساب الضحايا في المناطق... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T12:28+0000
2023-02-06T12:28+0000
2023-02-06T12:38+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وذكرت الوزارة، في بيان أن عدد ضحايا الزلزال بلغ "1284 إصابة و 403 وفيات في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس، في حصيلة غير نهائية".وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
وزارة الصحة السورية لـ "سبوتنيك": ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 403 وفيات و1284 إصابة
12:28 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد إلى 403 قتلى وإصابة 1284 شخصا، دون احتساب الضحايا في المناطق الخاضعة للمجموعات المسلحة المدعومة من تركيا.
وذكرت الوزارة، في بيان أن عدد ضحايا الزلزال بلغ "1284 إصابة و 403 وفيات في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس، في حصيلة غير نهائية".
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر
، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.