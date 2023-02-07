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أردوغان: إعلان حالة الطوارئ في المناطق التركية المنكوبة من الزلزال لمدة 3 أشهر
أردوغان: إعلان حالة الطوارئ في المناطق التركية المنكوبة من الزلزال لمدة 3 أشهر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق التركية المنكوبة من الزلزال المدمر، الذي ضرب فجر أمس الاثنين مناطق جنوب شرقي تركيا وشمال... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T12:15+0000
2023-02-07T12:15+0000
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وقال أردوغان، في خطاب متلفز: "سننتهي بسرعة من العمليتين الرئاسية والبرلمانية بخصوص قرار حالة الطوارئ التي ستستمر 3 أشهر وتغطي 10 مقاطعات منكوبة بالزلزال".وكشف أردوغان أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا ارتفعت إلى 3549 قتيلًا حتى الآن، موضحًا أن الزلزال ضرب عددًا من المحافظات التركية يقطنها نحو 13 مليون نسمة.كما أعلن أردوغان تخصيص 100 مليار ليرة تركية (نحو 5.3 مليار دولار) لمعالجة آثار الزلزال.في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرقي تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1440 آخرون.
https://sputnikarabic.ae/20230207/الصين-تعلن-تقديم-6-ملايين-دولار-كمساعدات-طارئة-لتركيا-1073219838.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, زلزال
أخبار تركيا اليوم, العالم, زلزال

أردوغان: إعلان حالة الطوارئ في المناطق التركية المنكوبة من الزلزال لمدة 3 أشهر

12:15 GMT 07.02.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق التركية المنكوبة من الزلزال المدمر، الذي ضرب فجر أمس الاثنين مناطق جنوب شرقي تركيا وشمال غربي سوريا
وقال أردوغان، في خطاب متلفز: "سننتهي بسرعة من العمليتين الرئاسية والبرلمانية بخصوص قرار حالة الطوارئ التي ستستمر 3 أشهر وتغطي 10 مقاطعات منكوبة بالزلزال".

وكشف أردوغان أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا ارتفعت إلى 3549 قتيلًا حتى الآن، موضحًا أن الزلزال ضرب عددًا من المحافظات التركية يقطنها نحو 13 مليون نسمة.

كما أعلن أردوغان تخصيص 100 مليار ليرة تركية (نحو 5.3 مليار دولار) لمعالجة آثار الزلزال.
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
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11:46 GMT
في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرقي تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.
وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1440 آخرون.
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