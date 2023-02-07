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https://sputnikarabic.ae/20230207/أردوغان-يعتزم-غدا-الأربعاء-زيارة-المناطق-التي-وقع-فيها-الزلزال--1073243005.html
أردوغان يعتزم غدا الأربعاء زيارة المناطق التي وقع فيها الزلزال
أردوغان يعتزم غدا الأربعاء زيارة المناطق التي وقع فيها الزلزال
أفاد مصدر في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة منطقة الزلزال المدمر، الذي أسفر عن ألوف الضحايا والجرحى، غدا... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T20:21+0000
2023-02-07T20:26+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الرئيس التركي يخطط لزيارة المناطق التي وقع فيها الزلزال، يوم الأربعاء".وأضاف "سيطلع الرئيس على الوضع على الأرض وسيعطي توجيهاته".وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، فجر أمس الاثنين، إلى 5434 قتيلا و31777 مصابا.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق المتضررة وتخصيص 100 مليار ليرة تركية (نحو 5.3 مليار دولار) لمعالجة آثار الزلزال.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230207/مشاهد-مروعة-وضحايا-في-تزايد-مستمر-تابع-تطورات-الزلزال-المدمر-في-تركيا-1073218281.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان يعتزم غدا الأربعاء زيارة المناطق التي وقع فيها الزلزال

20:21 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 20:26 GMT 07.02.2023)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أفاد مصدر في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة منطقة الزلزال المدمر، الذي أسفر عن ألوف الضحايا والجرحى، غدا الأربعاء.
أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الرئيس التركي يخطط لزيارة المناطق التي وقع فيها الزلزال، يوم الأربعاء".
وأضاف "سيطلع الرئيس على الوضع على الأرض وسيعطي توجيهاته".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، فجر أمس الاثنين، إلى 5434 قتيلا و31777 مصابا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق المتضررة وتخصيص 100 مليار ليرة تركية (نحو 5.3 مليار دولار) لمعالجة آثار الزلزال.
يبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب ، تركيا ، 6 فبراير ، 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
مشاهد مروعة وضحايا في تزايد مستمر... تابع تطورات الزلزال المدمر في تركيا
11:05 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.

ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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