https://sputnikarabic.ae/20230207/إيران-تكشف-عن-قاعدة-جوية-لها-تحت-الأرض-تخزن-وتشغل-مقاتلات-وطائرات-مسيرة-فيديو-1073225527.html
إيران تكشف عن قاعدة جوية لها تحت الأرض تخزن وتشغل مقاتلات وطائرات مسيرة... فيديو
إيران تكشف عن قاعدة جوية لها تحت الأرض تخزن وتشغل مقاتلات وطائرات مسيرة... فيديو
كشفت القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني النقاب، اليوم الثلاثاء، عن قاعدة جوية جديدة لها تحت الأرض. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T13:48+0000
2023-02-07T13:48+0000
2023-02-07T13:48+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102356/58/1023565881_0:0:2076:1168_1920x0_80_0_0_738118fe8d3fece1c026debfdad0d8b6.jpg
وتحمل المنشأة تحت الأرض اسم "عقاب 44" (النسر 44)، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وحضر مراسم إزاحة الستار عن أول قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض، رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء الركن محمد باقري، وقائد الجيش، اللواء عبد الرحيم موسوي، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة الجيش الإيراني.وتمتلك قاعدة "عقاب 44" الجوية القدرة على قبول وتشغيل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والقاذفات، وكذلك المسيرات الجوية دون طيار، التابعة للقوات الجوية الإيرانية.والقاعدة مجهزة بمرافق مختلفة، مثل مراكز الإنذار والقيادة، وحظائر الطائرات، ومواقع الإصلاح والصيانة، ومرافق الملاحة والمطارات، وخزانات الوقود وما إلى ذلك.كما يمكن للقاعدة الجوية الإيرانية إعداد مقاتلي سلاح الجو التابع للجيش، من أجل تنفيذ عمليات متنوعة.ولفتت "إرنا" إلى أن قاعدة "عقاب 44" هي واحدة من عدة قواعد جوية تحت الأرض، تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد على مدار السنوات الماضية، لتلبية احتياجات القوات الجوية الإيرانية.كما أشارت إلى أن القواعد التي يتم إنشاؤها تحت الجبال في مواقع مختلفة، تسهّل العمليات الجوية المفاجئة من موقع غير متوقع في وقت غير متوقع، وذلك مع توافر عوامل أمان عالية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230203/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شركة-إيرانية-لتصنيع-الطائرات-المسيرة-1073084303.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102356/58/1023565881_500:0:2076:1182_1920x0_80_0_0_f0f56e499db045d165b3ca316787cd10.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تكشف عن قاعدة جوية لها تحت الأرض تخزن وتشغل مقاتلات وطائرات مسيرة... فيديو
تابعنا عبر
كشفت القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني النقاب، اليوم الثلاثاء، عن قاعدة جوية جديدة لها تحت الأرض.
وتحمل المنشأة تحت الأرض اسم "عقاب 44" (النسر 44)، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إرنا).
وحضر مراسم إزاحة الستار عن أول قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض، رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء الركن محمد باقري، وقائد الجيش، اللواء عبد الرحيم موسوي، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة الجيش الإيراني.
وتمتلك قاعدة "عقاب 44" الجوية القدرة على قبول وتشغيل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والقاذفات، وكذلك المسيرات الجوية دون طيار، التابعة للقوات الجوية الإيرانية.
والقاعدة مجهزة بمرافق مختلفة، مثل مراكز الإنذار والقيادة، وحظائر الطائرات، ومواقع الإصلاح والصيانة، ومرافق الملاحة والمطارات، وخزانات الوقود وما إلى ذلك.
كما يمكن للقاعدة الجوية الإيرانية إعداد مقاتلي سلاح الجو التابع للجيش، من أجل تنفيذ عمليات متنوعة.
ولفتت "إرنا" إلى أن قاعدة "عقاب 44" هي واحدة من عدة قواعد جوية تحت الأرض، تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد على مدار السنوات الماضية، لتلبية احتياجات القوات الجوية الإيرانية
.
كما أشارت إلى أن القواعد التي يتم إنشاؤها تحت الجبال في مواقع مختلفة، تسهّل العمليات الجوية المفاجئة من موقع غير متوقع في وقت غير متوقع، وذلك مع توافر عوامل أمان عالية فيها.