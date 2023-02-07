https://sputnikarabic.ae/20230207/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الزلزال-في-تركيا-إلى-5894-قتيلا-وأكثر-من-34-ألف-مصاب--1073245084.html
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 5894 قتيلا وأكثر من 34 ألف مصاب
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 5894 قتيلا وأكثر من 34 ألف مصاب
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 5894 قتيلا و34810 جريحا. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T23:10+0000
2023-02-07T23:10+0000
2023-02-07T23:10+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
زلزال الجيش المغربي
رجب طيب أردوغان
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "لقي حتى الآن 5894 شخصا حتفهم حتى الآن وأصيب 34810 آخرين نتيجة الزلازل".هذا وأكد الرئيس التركي أمس، إن حوالي 55 ألف شخص من طواقم الإنقاذ والطوارئ، تعمل الآن في الميدان بالولايات العشر التي ضربها الزلزال.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230207/تركيا-تعلن-إرسال-13-كتيبة-كوماندوز-إلى-مناطق-الزلزال-للمشاركة-في-أعمال-الإغاثة-1073244273.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, زلزال الجيش المغربي, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, العالم, زلزال الجيش المغربي, رجب طيب أردوغان
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 5894 قتيلا وأكثر من 34 ألف مصاب
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 5894 قتيلا و34810 جريحا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "لقي حتى الآن 5894 شخصا حتفهم حتى الآن وأصيب 34810 آخرين نتيجة الزلازل".
هذا وأكد الرئيس التركي أمس، إن حوالي 55 ألف شخص من طواقم الإنقاذ والطوارئ، تعمل الآن في الميدان بالولايات العشر التي ضربها الزلزال.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.
ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد
منذ عام 1939.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.