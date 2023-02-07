https://sputnikarabic.ae/20230207/الغارات-والمدفعية-الروسية-تستهدف-القوات-الأوكرانية-في-139-مقاطعة-1073221578.html
القوات الروسية تستهدف مواقع الجيش الأوكراني في 139 منطقة
القوات الروسية تستهدف مواقع الجيش الأوكراني في 139 منطقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T12:26+0000
2023-02-07T12:26+0000
2023-02-07T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها، أن "القوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات بشرية ومعدات عسكرية في 139 منطقة في يوم واحد".وبيّنت وزارة الدفاع أن القوات الروسية دمرت أنظمة الدفاع الجوي لتسع مسيّرات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق كراسنوريتشنسكوي، وأرتيموفكا، وجيتلوفكا، وبشينيتشنوي، ونوفوديانوي، وشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيتريفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإنرغودار في مقاطعة زابوروجيه. بالإضافة إلى أنه تم إسقاط سبع قاذفات صواريخ متعددة "هيمارس" و"أورغان".منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 382 طائرة و206 طائرة هليكوبتر، و3036 مسيّرة من دون طيار، و403 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و7771 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1010 راجمات صواريخ، و4020 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 8282 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230206/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
https://sputnikarabic.ae/20230207/المدفعية-الصاروخية-كراسنوبول-الروسية-قادرة-على-تدمير-دبابات-أبرامز-وليوبارد-1073198439.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف مواقع الجيش الأوكراني في 139 منطقة
12:26 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في 139 منطقة في غضون 24 ساعة.
وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها، أن "القوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات بشرية ومعدات عسكرية في 139 منطقة في يوم واحد".
وبيّنت وزارة الدفاع أن القوات الروسية دمرت أنظمة الدفاع الجوي لتسع مسيّرات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق كراسنوريتشنسكوي، وأرتيموفكا، وجيتلوفكا، وبشينيتشنوي، ونوفوديانوي، وشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيتريفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإنرغودار في مقاطعة زابوروجيه. بالإضافة إلى أنه تم إسقاط سبع قاذفات صواريخ متعددة "هيمارس" و"أورغان".
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 382 طائرة و206 طائرة هليكوبتر، و3036 مسيّرة من دون طيار، و403 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و7771 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1010 راجمات صواريخ، و4020 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 8282 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.