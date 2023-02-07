https://sputnikarabic.ae/20230207/المدفعية-الصاروخية-كراسنوبول-الروسية-قادرة-على-تدمير-دبابات-أبرامز-وليوبارد-1073198439.html
المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد
المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد
أفاد مصدر مطلع بأن روسيا رفعت حجم إنتاج المدفعية الصاروخية "كراسنوبول، لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنها قادرة على تدمير دبابات... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T01:41+0000
2023-02-07T01:41+0000
2023-02-07T01:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة سبوتنيك: "لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رفعت روسيا حجم إنتاج قذائف المدفعية الموجهة عدة مرات، والتي ستصبح إحدى وسائل التدمير الفعال لدبابات أبرامز ودبابات ليوبارد".وكانت وزيرة الدفاع الكندية قد قالت في يناير الماضي إن كندا سترسل 4 دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا بتزويدها بدبابات أبرامز وليوبارد 2 الجديدة.وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230202/قاتل-أبرامز-وليوبارد-يصل-إلى-منطقة-العملية-الخاصة-1073036978.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد
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أفاد مصدر مطلع بأن روسيا رفعت حجم إنتاج المدفعية الصاروخية "كراسنوبول، لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنها قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد بشكل فعال.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المصدر، لوكالة سبوتنيك: "لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رفعت روسيا حجم إنتاج قذائف المدفعية الموجهة عدة مرات، والتي ستصبح إحدى وسائل التدمير الفعال لدبابات أبرامز ودبابات ليوبارد".
وكانت وزيرة الدفاع الكندية قد قالت في يناير الماضي إن كندا سترسل 4 دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.
وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا بتزويدها بدبابات أبرامز وليوبارد 2 الجديدة.
وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا
ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.