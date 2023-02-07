عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230207/المدفعية-الصاروخية-كراسنوبول-الروسية-قادرة-على-تدمير-دبابات-أبرامز-وليوبارد-1073198439.html
المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد
المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد
أفاد مصدر مطلع بأن روسيا رفعت حجم إنتاج المدفعية الصاروخية "كراسنوبول، لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنها قادرة على تدمير دبابات... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T01:41+0000
2023-02-07T01:41+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072735636_0:280:3077:2011_1920x0_80_0_0_5af694021fcf31ee369620593b5e73d9.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة سبوتنيك: "لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رفعت روسيا حجم إنتاج قذائف المدفعية الموجهة عدة مرات، والتي ستصبح إحدى وسائل التدمير الفعال لدبابات أبرامز ودبابات ليوبارد".وكانت وزيرة الدفاع الكندية قد قالت في يناير الماضي إن كندا سترسل 4 دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا بتزويدها بدبابات أبرامز وليوبارد 2 الجديدة.وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230202/قاتل-أبرامز-وليوبارد-يصل-إلى-منطقة-العملية-الخاصة-1073036978.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072735636_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_9c56749d5d9dbef0cb5b321c998f4ac8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

المدفعية الصاروخية "كراسنوبول" الروسية قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد

01:41 GMT 07.02.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinovدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinov
تابعنا عبرTelegram
أفاد مصدر مطلع بأن روسيا رفعت حجم إنتاج المدفعية الصاروخية "كراسنوبول، لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنها قادرة على تدمير دبابات أبرامز وليوبارد بشكل فعال.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة سبوتنيك: "لتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رفعت روسيا حجم إنتاج قذائف المدفعية الموجهة عدة مرات، والتي ستصبح إحدى وسائل التدمير الفعال لدبابات أبرامز ودبابات ليوبارد".
ماركر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قاتل "أبرامز" و"ليوبارد" يصل إلى منطقة العملية الخاصة
2 فبراير, 13:00 GMT
وكانت وزيرة الدفاع الكندية قد قالت في يناير الماضي إن كندا سترسل 4 دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.
وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا بتزويدها بدبابات أبرامز وليوبارد 2 الجديدة.
وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала