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https://sputnikarabic.ae/20230207/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-بـ-8-قذائف-من-عيار-155-ملم-1073244957.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 8 قذائف من عيار 155 ملم
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 8 قذائف من عيار 155 ملم
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T22:10+0000
2023-02-07T22:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتتب التمثيلي في بيان على "تلغرام": "تم تسجيل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00:18 على مدينة دونيتسك تم قصف بـ8 قذائف من عيار 155 ملم...".وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 8 قذائف من عيار 155 ملم

22:10 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 22:25 GMT 07.02.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك
عناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية قصفت مناطق في دونيتسك؛ وأطلقت 8 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتتب التمثيلي في بيان على "تلغرام": "تم تسجيل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00:18 على مدينة دونيتسك تم قصف بـ8 قذائف من عيار 155 ملم...".
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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