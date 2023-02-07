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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230207/القوات-الروسية-تحقق-نجاحا-بالقرب-من-سيفيرسك-1073209944.html
بوشيلين: القوات الروسية تحقق نجاحا بالقرب من سيفيرسك
بوشيلين: القوات الروسية تحقق نجاحا بالقرب من سيفيرسك
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، في تصريح على قناة "سولوفيوف لايف" أن القوات الروسية تحقق نجاحا مهما بالقرب من... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T09:07+0000
2023-02-07T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين في حديثه: "الآن، هذا الاتجاه مهم للغاية فيما يتعلق بالتحرير اللاحق لكراسني ليمان، بالطبع، سيفيرسك. وهناك بعض النجاحات لمجموعة "فاغنر" في اتجاه سيفيرسك".وتابع بوشيلين أن القوات الروسية تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نهاية أيار/مايو الماضي، أنه تم تحرير كراسني ليمان، ولكن في الخريف، أصبحت مرة أخرى تحت سيطرة القوات الأوكرانية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه وبسبب التهديد بالتطويق، تم سحب القوات الروسية إلى خطوط أكثر فائدة.استمرت المعارك الشرسة طوال ذلك الوقت في اتجاه كراسني ليمان.وبحسب وكالة "سبوتنيك" فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أمس الاثنين، أكثر من 100 مقاتل وما لا يقل عن سبع قطع من المعدات في هذه المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230204/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-أكثر-من-100-عسكري-أوكراني-على-محور-كراسني-ليمان-1073092674.html
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روسيا

بوشيلين: القوات الروسية تحقق نجاحا بالقرب من سيفيرسك

09:07 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 07.02.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونيتسك
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، في تصريح على قناة "سولوفيوف لايف" أن القوات الروسية تحقق نجاحا مهما بالقرب من مدينة سيفيرسك.
وقال بوشيلين في حديثه: "الآن، هذا الاتجاه مهم للغاية فيما يتعلق بالتحرير اللاحق لكراسني ليمان، بالطبع، سيفيرسك. وهناك بعض النجاحات لمجموعة "فاغنر" في اتجاه سيفيرسك".
وتابع بوشيلين أن القوات الروسية تتقدم على طول خط المواجهة بأكمله في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نهاية أيار/مايو الماضي، أنه تم تحرير كراسني ليمان، ولكن في الخريف، أصبحت مرة أخرى تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
جندي في الجيش الروسي خلال تدريبات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان
4 فبراير, 11:51 GMT
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه وبسبب التهديد بالتطويق، تم سحب القوات الروسية إلى خطوط أكثر فائدة.
استمرت المعارك الشرسة طوال ذلك الوقت في اتجاه كراسني ليمان.
وبحسب وكالة "سبوتنيك" فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أمس الاثنين، أكثر من 100 مقاتل وما لا يقل عن سبع قطع من المعدات في هذه المنطقة.
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