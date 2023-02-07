https://sputnikarabic.ae/20230207/تبون-في-اتصال-مع-الأسد-مستعدون-للاستمرار-بتقديم-الدعم-للتخفيف-من-المأساة-1073228144.html
تبون في اتصال مع الأسد: مستعدون للاستمرار بتقديم الدعم للتخفيف من المأساة
تبون في اتصال مع الأسد: مستعدون للاستمرار بتقديم الدعم للتخفيف من المأساة
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأسد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجزائري عبد المجيد تبوّن. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T14:48+0000
2023-02-07T14:48+0000
2023-02-07T15:04+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
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وأكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيس الجزائري تقدم بخالص التعازي للرئيس وللشعب السوري بضحايا الزلزال الذي تعرضت له سوريا.بدوره شكر الرئيس الأسد الجزائر حكومةً وشعباً على ما قدمته من إرسال فرق الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وطائرات المساعدات الإنسانية للمساهمة في إغاثة أهالي المناطق المتضررة.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230207/الزلزال-والحرب-كارثتان-تفجران-الألم-المتخفي-تحت-حجارة-سوريا-صور-وفيديو--1073219541.html
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العالم العربي, الجزائر, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, الجزائر, أخبار سوريا اليوم
تبون في اتصال مع الأسد: مستعدون للاستمرار بتقديم الدعم للتخفيف من المأساة
14:48 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 15:04 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأسد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجزائري عبد المجيد تبوّن.
وأكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيس الجزائري تقدم بخالص التعازي للرئيس وللشعب السوري بضحايا الزلزال الذي تعرضت له سوريا.
وأكد تبون تضامن الجزائر ووقوفها مع سوريا، واستعدادها التام للاستمرار في تقديم كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة هذه المأساة الأليمة وآثارها.
بدوره شكر الرئيس الأسد الجزائر حكومةً وشعباً على ما قدمته من إرسال فرق الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وطائرات المساعدات الإنسانية للمساهمة في إغاثة أهالي المناطق المتضررة.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا
وشمالي سوريا، فجر أمس الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.