https://sputnikarabic.ae/20230207/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-وسط-تركيا-1073199113.html
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط تركيا
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط تركيا
قال المركز الأوروبي للأرصاد الجوية للبحر الأبيض المتوسط (EMSC) إن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة ضرب وسط تركيا. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T03:51+0000
2023-02-07T03:51+0000
2023-02-07T04:03+0000
أخبار تركيا اليوم
أزمة تركيا
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موسكو - سبوتنيك. ووقع الزلزال على عمق كيلومترين، على بعد 5 كيلومترات من منطقة غولباشي على بعد 20 كيلومترا من العاصمة أنقرة.وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر في البلاد إلى 2921 والإصابات إلى 15834 في حصيلة غير نهائية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا
أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط تركيا
03:51 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 04:03 GMT 07.02.2023) تابعنا عبر
قال المركز الأوروبي للأرصاد الجوية للبحر الأبيض المتوسط (EMSC) إن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة ضرب وسط تركيا.
موسكو - سبوتنيك
. ووقع الزلزال على عمق كيلومترين، على بعد 5 كيلومترات من منطقة غولباشي على بعد 20 كيلومترا من العاصمة أنقرة.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال
المدمر في البلاد إلى 2921 والإصابات إلى 15834 في حصيلة غير نهائية