عربي
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط تركيا
https://sputnikarabic.ae/20230207/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-وسط-تركيا-1073199113.html
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط تركيا
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط تركيا
قال المركز الأوروبي للأرصاد الجوية للبحر الأبيض المتوسط (EMSC) إن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة ضرب وسط تركيا. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T03:51+0000
2023-02-07T04:03+0000
أخبار تركيا اليوم
أزمة تركيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073175535_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dadf247a1d68cd7e05dc1355a0b06127.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووقع الزلزال على عمق كيلومترين، على بعد 5 كيلومترات من منطقة غولباشي على بعد 20 كيلومترا من العاصمة أنقرة.وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر في البلاد إلى 2921 والإصابات إلى 15834 في حصيلة غير نهائية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073175535_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d51142363323f7c8694b99bd08bf82bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا
أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب وسط تركيا

03:51 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 04:03 GMT 07.02.2023)
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
تابعنا عبرTelegram
قال المركز الأوروبي للأرصاد الجوية للبحر الأبيض المتوسط (EMSC) إن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة ضرب وسط تركيا.
موسكو - سبوتنيك. ووقع الزلزال على عمق كيلومترين، على بعد 5 كيلومترات من منطقة غولباشي على بعد 20 كيلومترا من العاصمة أنقرة.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر في البلاد إلى 2921 والإصابات إلى 15834 في حصيلة غير نهائية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала