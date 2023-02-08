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أوستن يعقد اجتماعا في بروكسل بشأن المساعدة العسكرية لكييف
أوستن يعقد اجتماعا في بروكسل بشأن المساعدة العسكرية لكييف
قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي سيعقدان اجتماعا بشأن المساعدة العسكرية لكييف... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T18:40+0000
2023-02-08T18:40+0000
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وقال رايدر، اليوم الأربعاء: "الوزير أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ميلي يخططان للسفر إلى بروكسل الأسبوع المقبل لحضور الاجتماع التاسع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا".وكشف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تناقش مع أوكرانيا احتياجات الأسلحة بشكل شبه يومي.ولفت كيربي إلى أن "أوكرانيا تستعد لتصعيد الأعمال القتالية في الربيع".
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الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

أوستن يعقد اجتماعا في بروكسل بشأن المساعدة العسكرية لكييف

18:40 GMT 08.02.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي سيعقدان اجتماعا بشأن المساعدة العسكرية لكييف الأسبوع المقبل في بروكسل.
وقال رايدر، اليوم الأربعاء: "الوزير أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ميلي يخططان للسفر إلى بروكسل الأسبوع المقبل لحضور الاجتماع التاسع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا".

وبحسب رايدر، فإن أوستن سيشارك أيضًا في اجتماع لوزراء دفاع الناتو في مقر الحلف الأسبوع المقبل.

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وكشف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تناقش مع أوكرانيا احتياجات الأسلحة بشكل شبه يومي.
وقال كيربي في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "نحن على تواصل مستمر يوميًا تقريبًا بشأن الاحتياجات والإمكانيات".
ولفت كيربي إلى أن "أوكرانيا تستعد لتصعيد الأعمال القتالية في الربيع".
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