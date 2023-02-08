https://sputnikarabic.ae/20230208/أوستن-يعقد-اجتماعا-في-بروكسل-بشأن-المساعدة-العسكرية-لكييف-1073285661.html

أوستن يعقد اجتماعا في بروكسل بشأن المساعدة العسكرية لكييف

أوستن يعقد اجتماعا في بروكسل بشأن المساعدة العسكرية لكييف

قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي سيعقدان اجتماعا بشأن المساعدة العسكرية لكييف... 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T18:40+0000

2023-02-08T18:40+0000

2023-02-08T18:40+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو

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وقال رايدر، اليوم الأربعاء: "الوزير أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ميلي يخططان للسفر إلى بروكسل الأسبوع المقبل لحضور الاجتماع التاسع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا".وكشف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة تناقش مع أوكرانيا احتياجات الأسلحة بشكل شبه يومي.ولفت كيربي إلى أن "أوكرانيا تستعد لتصعيد الأعمال القتالية في الربيع".

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