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https://sputnikarabic.ae/20230208/إعلام-المملكة-المتحدة-تعرض-على-أوكرانيا-أسلحة-بعيدة-المدى-1073251621.html
إعلام: المملكة المتحدة تعرض على أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى
إعلام: المملكة المتحدة تعرض على أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى
ستقدم المملكة المتحدة لأوكرانيا أسلحة بعيدة المدى، وفقًا لتقارير "سكاي نيوز"، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T09:13+0000
2023-02-08T09:19+0000
رصد عسكري
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وقال البيان إن "سوناك سيعرض أيضا تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لتعطيل قدرة روسيا على ضرب البنية التحتية الوطنية المدنية والحيوية في أوكرانيا باستمرار".بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية، في 10 أكتوبر / تشرين الأول - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات بالغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230208/سلوك-غريب-لجنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مارينكا-1073249658.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

إعلام: المملكة المتحدة تعرض على أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى

09:13 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 09:19 GMT 08.02.2023)
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Sergei Stepanov
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ستقدم المملكة المتحدة لأوكرانيا أسلحة بعيدة المدى، وفقًا لتقارير "سكاي نيوز"، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وقال البيان إن "سوناك سيعرض أيضا تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لتعطيل قدرة روسيا على ضرب البنية التحتية الوطنية المدنية والحيوية في أوكرانيا باستمرار".
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية، في 10 أكتوبر / تشرين الأول - بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات بالغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
عربة مدرعة أوكرانية مدمرة في مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوك غريب لجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا
08:03 GMT
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا".
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Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
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