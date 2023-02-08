https://sputnikarabic.ae/20230208/سلوك-غريب-لجنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مارينكا-1073249658.html
سلوك غريب لجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا
سلوك غريب لجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا
تحدث المشاركون في معارك مارينكا عن السلوك غير العادي لجنود القوات المسلحة الأوكرانية. وفقًا للمقاتلين الروس، من الصعب التقدم إلى الأمام في مارينكا، حيث لم يبق... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T08:03+0000
2023-02-08T08:03+0000
2023-02-08T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/19/1062679472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eea183779ecfcdc469e3e6e3632539d8.jpg
وبحسب "RT"، فإن العدو يقاوم بشراسة هناك. في الوقت نفسه، غالبًا ما يتصرف جنود القوات المسلحة الأوكرانية بغرابة. على وجه الخصوص، قد لا ينام بعضهم أو يأكل لعدة أيام، لكن بالرغم من ذلك "يقفون على أقدامهم" ويقاومون، حتى لو أصيبوا بجروح خطيرة".ووفقا لمقاتلين روس، فإن العدو يستخدم نوعًا من العقاقير التي تساعد جنود القوات المسلحة الأوكرانية على القتال، حتى عندما يقصفون بالقنابل اليدوية، ويصيب الرصاص أذرعهم وأرجلهم.كما لاحظت القوات الروسية أن العدو لا يهتم بالجنود الذين يُصابون أو يُقتلون وعملياً لا يأخذهم من ساحة المعركة. نادرًا ما يستسلم جنود القوات المسلحة الأوكرانية، ويحدث هذا عادةً عندما تغادر القيادة معاقلها وتهرب.
https://sputnikarabic.ae/20230131/لعنة-أشباح-كييف-لماذا-غالبا-ما-يتم-إسقاطهم-بالمنظومات-الأوكرانية-1072901596.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/19/1062679472_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4a84ba006aa6d82bdab2bb0752c89fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
سلوك غريب لجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا
تابعنا عبر
تحدث المشاركون في معارك مارينكا عن السلوك غير العادي لجنود القوات المسلحة الأوكرانية. وفقًا للمقاتلين الروس، من الصعب التقدم إلى الأمام في مارينكا، حيث لم يبق منازل لم تدمر هنا.
وبحسب "RT"، فإن العدو يقاوم بشراسة
هناك. في الوقت نفسه، غالبًا ما يتصرف جنود القوات المسلحة الأوكرانية بغرابة. على وجه الخصوص، قد لا ينام بعضهم أو يأكل لعدة أيام، لكن بالرغم من ذلك "يقفون على أقدامهم" ويقاومون، حتى لو أصيبوا بجروح خطيرة".
ووفقا لمقاتلين روس، فإن العدو يستخدم نوعًا من العقاقير التي تساعد جنود القوات المسلحة الأوكرانية على القتال، حتى عندما يقصفون بالقنابل اليدوية، ويصيب الرصاص أذرعهم وأرجلهم.
كما لاحظت القوات الروسية أن العدو لا يهتم بالجنود الذين يُصابون أو يُقتلون وعملياً لا يأخذهم من ساحة المعركة. نادرًا ما يستسلم جنود القوات المسلحة الأوكرانية، ويحدث هذا عادةً عندما تغادر القيادة معاقلها وتهرب.