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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/سلوك-غريب-لجنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مارينكا-1073249658.html
سلوك غريب لجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا
سلوك غريب لجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا
تحدث المشاركون في معارك مارينكا عن السلوك غير العادي لجنود القوات المسلحة الأوكرانية. وفقًا للمقاتلين الروس، من الصعب التقدم إلى الأمام في مارينكا، حيث لم يبق... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T08:03+0000
2023-02-08T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وبحسب "RT"، فإن العدو يقاوم بشراسة هناك. في الوقت نفسه، غالبًا ما يتصرف جنود القوات المسلحة الأوكرانية بغرابة. على وجه الخصوص، قد لا ينام بعضهم أو يأكل لعدة أيام، لكن بالرغم من ذلك "يقفون على أقدامهم" ويقاومون، حتى لو أصيبوا بجروح خطيرة".ووفقا لمقاتلين روس، فإن العدو يستخدم نوعًا من العقاقير التي تساعد جنود القوات المسلحة الأوكرانية على القتال، حتى عندما يقصفون بالقنابل اليدوية، ويصيب الرصاص أذرعهم وأرجلهم.كما لاحظت القوات الروسية أن العدو لا يهتم بالجنود الذين يُصابون أو يُقتلون وعملياً لا يأخذهم من ساحة المعركة. نادرًا ما يستسلم جنود القوات المسلحة الأوكرانية، ويحدث هذا عادةً عندما تغادر القيادة معاقلها وتهرب.
https://sputnikarabic.ae/20230131/لعنة-أشباح-كييف-لماذا-غالبا-ما-يتم-إسقاطهم-بالمنظومات-الأوكرانية-1072901596.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

سلوك غريب لجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا

08:03 GMT 08.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعربة مدرعة أوكرانية مدمرة في مقاطعة دونيتسك
عربة مدرعة أوكرانية مدمرة في مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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تحدث المشاركون في معارك مارينكا عن السلوك غير العادي لجنود القوات المسلحة الأوكرانية. وفقًا للمقاتلين الروس، من الصعب التقدم إلى الأمام في مارينكا، حيث لم يبق منازل لم تدمر هنا.
وبحسب "RT"، فإن العدو يقاوم بشراسة هناك. في الوقت نفسه، غالبًا ما يتصرف جنود القوات المسلحة الأوكرانية بغرابة. على وجه الخصوص، قد لا ينام بعضهم أو يأكل لعدة أيام، لكن بالرغم من ذلك "يقفون على أقدامهم" ويقاومون، حتى لو أصيبوا بجروح خطيرة".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
لعنة "أشباح كييف"... لماذا غالبا ما يتم إسقاطهم بالمنظومات الأوكرانية
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ووفقا لمقاتلين روس، فإن العدو يستخدم نوعًا من العقاقير التي تساعد جنود القوات المسلحة الأوكرانية على القتال، حتى عندما يقصفون بالقنابل اليدوية، ويصيب الرصاص أذرعهم وأرجلهم.
كما لاحظت القوات الروسية أن العدو لا يهتم بالجنود الذين يُصابون أو يُقتلون وعملياً لا يأخذهم من ساحة المعركة. نادرًا ما يستسلم جنود القوات المسلحة الأوكرانية، ويحدث هذا عادةً عندما تغادر القيادة معاقلها وتهرب.
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Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT
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