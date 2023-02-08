https://sputnikarabic.ae/20230208/إيران-تزود-قاذفات-روسية-لديها-بصواريخ-كروز-محلية-بعيدة-المدى-1073274822.html
إيران تزود قاذفات روسية لديها بصواريخ كروز محلية بعيدة المدى
إيران تزود قاذفات روسية لديها بصواريخ كروز محلية بعيدة المدى
كشفت القوات الجوية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن صاروخ بعيد المدى محلي الصنع تم تثبيته على قاذفات سو- 24 الروسية الموجودة لدى إيران. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T14:17+0000
2023-02-08T14:17+0000
2023-02-08T14:17+0000
إيران
أخبار إيران
رصد عسكري
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ويعتبر صاروخ كروز "عاصف" الذي يُطلق من الجو من صنع خبراء عسكريين إيرانيين، حيث تم عرضها أثناء الكشف عن أول قاعدة جوية تكتيكية تحت الأرض للقوات الجوية.ويمتلك "عاصف" رأسًا حربيًا ذا قوة تفجيرية وتدميرية كبيرة يمكنها تدمير المعدات والهياكل الثقيلة، حسبما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكشفت القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني النقاب، اليوم الثلاثاء، عن قاعدة جوية جديدة لها تحت الأرض.وتحمل المنشأة تحت الأرض اسم "عقاب 44" (النسر 44)، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وحضر مراسم إزاحة الستار عن أول قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض، رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء الركن محمد باقري، وقائد الجيش، اللواء عبد الرحيم موسوي، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة الجيش الإيراني.وتمتلك قاعدة "عقاب 44" الجوية القدرة على قبول وتشغيل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والقاذفات، وكذلك المسيرات الجوية دون طيار، التابعة للقوات الجوية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230204/إعلام-إسرائيل-تعمل-على-تشكيل-تحالف-عسكري-ضد-إيران-1073112582.html
إيران
أخبار إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري
إيران تزود قاذفات روسية لديها بصواريخ كروز محلية بعيدة المدى
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كشفت القوات الجوية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن صاروخ بعيد المدى محلي الصنع تم تثبيته على قاذفات سو- 24 الروسية الموجودة لدى إيران.
ويعتبر صاروخ كروز "عاصف" الذي يُطلق من الجو من صنع خبراء عسكريين إيرانيين، حيث تم عرضها أثناء الكشف عن أول قاعدة جوية تكتيكية تحت الأرض للقوات الجوية.
ويمتلك "عاصف" رأسًا حربيًا ذا قوة تفجيرية وتدميرية كبيرة يمكنها تدمير المعدات والهياكل الثقيلة، حسبما ذكرته وكالة "تسنيم
" الإيرانية.
وتم تثبيت صاروخ كروز الطويل المدى على قاذفات سو- 24 التكتيكية التابعة للقوات الجوية الإيرانية.
وكشفت القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني النقاب، اليوم الثلاثاء، عن قاعدة جوية جديدة لها تحت الأرض.
وتحمل المنشأة تحت الأرض اسم "عقاب 44" (النسر 44)، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وحضر مراسم إزاحة الستار عن أول قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض، رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء الركن محمد باقري، وقائد الجيش، اللواء عبد الرحيم موسوي، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة الجيش الإيراني.
وتمتلك قاعدة "عقاب 44"
الجوية القدرة على قبول وتشغيل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والقاذفات، وكذلك المسيرات الجوية دون طيار، التابعة للقوات الجوية الإيرانية.