عربي
https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-سعر-صرف-الدولار-مقابل-الروبل-بمقدار-7-كوبيك-ليصل-إلى-7122-روبل-1073246677.html
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بمقدار 7 كوبيك ليصل إلى 71.22 روبل
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بمقدار 7 كوبيك ليصل إلى 71.22 روبل
أظهرت بيانات التداول انخفاض سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، في بداية جلسة التداول اليوم الأربعاء. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T05:14+0000
2023-02-08T05:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الروبل الروسي
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101525/72/1015257208_0:129:3187:1921_1920x0_80_0_0_b00ed6b6cfe311806c04e9b9cbe4f849.jpg
موسكو- سبوتنيك. وبحسب بيانات بورصة موسكو، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في حسابات "الغد" عند الساعة 7.09 بتوقيت موسكو، بمقدار 3 كوبيك ليصل إلى 71.18 روبل، وتراجع الروبل بمقدار 10 كوبيك مقابل العملة الأوروبية ليصل إلى 76.16 روبل.ويحدد المركزي الروسي أسعار الصرف الرسمية في أيام العمل باستخدام أسعار السوق لبورصة موسكو.ويرى خبراء المال أن الروبل الروسي يواصل الاتجاه النزولي الذي ساد الأسبوع الماضي مقابل الدولار واليوان واليورو، بسبب قلة العملة العملة المعروضة للبيع.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101525/72/1015257208_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b076da7b4cbb5ffb6880159206e863b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الروبل الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الروبل الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بمقدار 7 كوبيك ليصل إلى 71.22 روبل

05:14 GMT 08.02.2023
© Sputnik . Alexander Demyanchuk / الانتقال إلى بنك الصورالروبل واليوان
الروبل واليوان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Alexander Demyanchuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أظهرت بيانات التداول انخفاض سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، في بداية جلسة التداول اليوم الأربعاء.
موسكو- سبوتنيك. وبحسب بيانات بورصة موسكو، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في حسابات "الغد" عند الساعة 7.09 بتوقيت موسكو، بمقدار 3 كوبيك ليصل إلى 71.18 روبل، وتراجع الروبل بمقدار 10 كوبيك مقابل العملة الأوروبية ليصل إلى 76.16 روبل.
ويحدد المركزي الروسي أسعار الصرف الرسمية في أيام العمل باستخدام أسعار السوق لبورصة موسكو.
ويرى خبراء المال أن الروبل الروسي يواصل الاتجاه النزولي الذي ساد الأسبوع الماضي مقابل الدولار واليوان واليورو، بسبب قلة العملة العملة المعروضة للبيع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала