https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-سعر-صرف-الدولار-مقابل-الروبل-بمقدار-7-كوبيك-ليصل-إلى-7122-روبل-1073246677.html
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بمقدار 7 كوبيك ليصل إلى 71.22 روبل
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بمقدار 7 كوبيك ليصل إلى 71.22 روبل
أظهرت بيانات التداول انخفاض سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، في بداية جلسة التداول اليوم الأربعاء. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T05:14+0000
2023-02-08T05:14+0000
2023-02-08T05:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الروبل الروسي
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101525/72/1015257208_0:129:3187:1921_1920x0_80_0_0_b00ed6b6cfe311806c04e9b9cbe4f849.jpg
موسكو- سبوتنيك. وبحسب بيانات بورصة موسكو، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في حسابات "الغد" عند الساعة 7.09 بتوقيت موسكو، بمقدار 3 كوبيك ليصل إلى 71.18 روبل، وتراجع الروبل بمقدار 10 كوبيك مقابل العملة الأوروبية ليصل إلى 76.16 روبل.ويحدد المركزي الروسي أسعار الصرف الرسمية في أيام العمل باستخدام أسعار السوق لبورصة موسكو.ويرى خبراء المال أن الروبل الروسي يواصل الاتجاه النزولي الذي ساد الأسبوع الماضي مقابل الدولار واليوان واليورو، بسبب قلة العملة العملة المعروضة للبيع.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101525/72/1015257208_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b076da7b4cbb5ffb6880159206e863b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الروبل الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الروبل الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بمقدار 7 كوبيك ليصل إلى 71.22 روبل
تابعنا عبر
أظهرت بيانات التداول انخفاض سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، في بداية جلسة التداول اليوم الأربعاء.
موسكو- سبوتنيك
. وبحسب بيانات بورصة موسكو، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في حسابات "الغد" عند الساعة 7.09 بتوقيت موسكو، بمقدار 3 كوبيك ليصل إلى 71.18 روبل، وتراجع الروبل بمقدار 10 كوبيك مقابل العملة الأوروبية ليصل إلى 76.16 روبل.
ويحدد المركزي الروسي أسعار الصرف الرسمية في أيام العمل باستخدام أسعار السوق لبورصة موسكو.
ويرى خبراء المال أن الروبل الروسي
يواصل الاتجاه النزولي الذي ساد الأسبوع الماضي مقابل الدولار واليوان واليورو، بسبب قلة العملة العملة المعروضة للبيع.