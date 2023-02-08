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القوات الروسية تقصف مقر اللواء 79 الأوكراني "المجوقل"
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/الشبح-يضرب-المواقع-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-بمساعدة-طائرة-مسيرة-1073265522.html
"الشبح" يضرب المواقع الأوكرانية في جمهورية دونيتسك بمساعدة طائرة مسيرة
"الشبح" يضرب المواقع الأوكرانية في جمهورية دونيتسك بمساعدة طائرة مسيرة
قامت كتيبة الدفاع الإقليمي الرابعة عشرة "بريزراك" (الشبح) التابعة للفيلق الثاني (للقوات الشعبية سابقا) بتعديل نيران مدافع الهاون بمساعدة طائرة استطلاع مسيرة... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T12:28+0000
2023-02-08T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم إطلاق قذائف الهاون على المواقع الأوكرانية في ضواحي سبورنيو بواسطة قذائف الهاون التابعة لكتيبة الدفاع الإقليمي الرابعة عشرة "بريزراك". وكانت قوات الأمن الأوكرانية قد نشرت مواقعها في خنادق في الحقول القريبة من القرية.يعدل مقاتلو "الشبح" إطلاق النار بمساعدة طائرات مسيرة. جاءت الضربة الأولى على مواقع الأوكرانيين على بعد 50 مترا من الهدف. بعد ذلك، عدلت الطائرة المسيرة الضربات وأصبحت أكثر دقة: سقطت القذيفة الثانية بالضبط في الخندق حيث كان الطاقم الأوكراني موجودًا، ولم يتم تقييم خسائرهم بعد.تقع سبورنيو على بعد 111 كيلومترًا شمال دونيتسك، على الحدود مع لوغانسك، حيث ستسمح السيطرة على سبورنيو بالتقدم إلى مدينة سيفيرسك، والتي تفتح الطريق أمام سلافيانسك وكراماتورسك. يدور القتال الآن على بعد نحو كيلومترين من سبورنيو. لا تزال القرية تحت سيطرة الأوكرانيين، لكن قوات لوغانسك، التي أصبحت الآن جزءًا من القوات المسلحة الروسية، تشن هجومًا نشطًا.
https://sputnikarabic.ae/20230208/الجيش-الروسي-يدمر-مراكز-تصنيع-المسيرات-الأوكرانية-1073265398.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"الشبح" يضرب المواقع الأوكرانية في جمهورية دونيتسك بمساعدة طائرة مسيرة

12:28 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 08.02.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قامت كتيبة الدفاع الإقليمي الرابعة عشرة "بريزراك" (الشبح) التابعة للفيلق الثاني (للقوات الشعبية سابقا) بتعديل نيران مدافع الهاون بمساعدة طائرة استطلاع مسيرة وضربت مواقع المسلحين الأوكرانيين بالقرب من قرية سبورنويو.
تم إطلاق قذائف الهاون على المواقع الأوكرانية في ضواحي سبورنيو بواسطة قذائف الهاون التابعة لكتيبة الدفاع الإقليمي الرابعة عشرة "بريزراك". وكانت قوات الأمن الأوكرانية قد نشرت مواقعها في خنادق في الحقول القريبة من القرية.
سو 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركزا لإنتاج المسيرات و5 مستودعات ذخيرة ووقود أوكرانية
12:06 GMT
يعدل مقاتلو "الشبح" إطلاق النار بمساعدة طائرات مسيرة. جاءت الضربة الأولى على مواقع الأوكرانيين على بعد 50 مترا من الهدف. بعد ذلك، عدلت الطائرة المسيرة الضربات وأصبحت أكثر دقة: سقطت القذيفة الثانية بالضبط في الخندق حيث كان الطاقم الأوكراني موجودًا، ولم يتم تقييم خسائرهم بعد.
تقع سبورنيو على بعد 111 كيلومترًا شمال دونيتسك، على الحدود مع لوغانسك، حيث ستسمح السيطرة على سبورنيو بالتقدم إلى مدينة سيفيرسك، والتي تفتح الطريق أمام سلافيانسك وكراماتورسك. يدور القتال الآن على بعد نحو كيلومترين من سبورنيو. لا تزال القرية تحت سيطرة الأوكرانيين، لكن قوات لوغانسك، التي أصبحت الآن جزءًا من القوات المسلحة الروسية، تشن هجومًا نشطًا.
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