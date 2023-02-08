https://sputnikarabic.ae/20230208/الشبح-يضرب-المواقع-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-بمساعدة-طائرة-مسيرة-1073265522.html
"الشبح" يضرب المواقع الأوكرانية في جمهورية دونيتسك بمساعدة طائرة مسيرة
"الشبح" يضرب المواقع الأوكرانية في جمهورية دونيتسك بمساعدة طائرة مسيرة
قامت كتيبة الدفاع الإقليمي الرابعة عشرة "بريزراك" (الشبح) التابعة للفيلق الثاني (للقوات الشعبية سابقا) بتعديل نيران مدافع الهاون بمساعدة طائرة استطلاع مسيرة... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T12:28+0000
2023-02-08T12:28+0000
2023-02-08T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم إطلاق قذائف الهاون على المواقع الأوكرانية في ضواحي سبورنيو بواسطة قذائف الهاون التابعة لكتيبة الدفاع الإقليمي الرابعة عشرة "بريزراك". وكانت قوات الأمن الأوكرانية قد نشرت مواقعها في خنادق في الحقول القريبة من القرية.يعدل مقاتلو "الشبح" إطلاق النار بمساعدة طائرات مسيرة. جاءت الضربة الأولى على مواقع الأوكرانيين على بعد 50 مترا من الهدف. بعد ذلك، عدلت الطائرة المسيرة الضربات وأصبحت أكثر دقة: سقطت القذيفة الثانية بالضبط في الخندق حيث كان الطاقم الأوكراني موجودًا، ولم يتم تقييم خسائرهم بعد.تقع سبورنيو على بعد 111 كيلومترًا شمال دونيتسك، على الحدود مع لوغانسك، حيث ستسمح السيطرة على سبورنيو بالتقدم إلى مدينة سيفيرسك، والتي تفتح الطريق أمام سلافيانسك وكراماتورسك. يدور القتال الآن على بعد نحو كيلومترين من سبورنيو. لا تزال القرية تحت سيطرة الأوكرانيين، لكن قوات لوغانسك، التي أصبحت الآن جزءًا من القوات المسلحة الروسية، تشن هجومًا نشطًا.
https://sputnikarabic.ae/20230208/الجيش-الروسي-يدمر-مراكز-تصنيع-المسيرات-الأوكرانية-1073265398.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"الشبح" يضرب المواقع الأوكرانية في جمهورية دونيتسك بمساعدة طائرة مسيرة
12:28 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
قامت كتيبة الدفاع الإقليمي الرابعة عشرة "بريزراك" (الشبح) التابعة للفيلق الثاني (للقوات الشعبية سابقا) بتعديل نيران مدافع الهاون بمساعدة طائرة استطلاع مسيرة وضربت مواقع المسلحين الأوكرانيين بالقرب من قرية سبورنويو.
تم إطلاق قذائف الهاون على المواقع الأوكرانية في ضواحي سبورنيو بواسطة قذائف الهاون التابعة لكتيبة الدفاع الإقليمي الرابعة عشرة "بريزراك". وكانت قوات الأمن الأوكرانية قد نشرت مواقعها في خنادق في الحقول القريبة من القرية.
يعدل مقاتلو "الشبح" إطلاق النار بمساعدة طائرات مسيرة. جاءت الضربة الأولى على مواقع الأوكرانيين على بعد 50 مترا من الهدف. بعد ذلك، عدلت الطائرة المسيرة الضربات وأصبحت أكثر دقة: سقطت القذيفة الثانية بالضبط في الخندق حيث كان الطاقم الأوكراني موجودًا، ولم يتم تقييم خسائرهم بعد.
تقع سبورنيو على بعد 111 كيلومترًا شمال دونيتسك، على الحدود مع لوغانسك، حيث ستسمح السيطرة على سبورنيو بالتقدم إلى مدينة سيفيرسك، والتي تفتح الطريق أمام سلافيانسك وكراماتورسك. يدور القتال الآن على بعد نحو كيلومترين من سبورنيو. لا تزال القرية تحت سيطرة الأوكرانيين، لكن قوات لوغانسك، التي أصبحت الآن جزءًا من القوات المسلحة الروسية، تشن هجومًا نشطًا.