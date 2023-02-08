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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-مركز-اتصال-أوكراني-بقذيفة-موجهة-فيديو-1073249171.html
القوات المسلحة الروسية تدمر مركز اتصال أوكراني بقذيفة موجهة... فيديو
القوات المسلحة الروسية تدمر مركز اتصال أوكراني بقذيفة موجهة... فيديو
استخدم مقاتلو مجموعة "فيكينغ" قذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة الموجهة لضرب مركز اتصالات أوكراني يقع في منطقة مجاورة مباشرة لكنيسة بالقرب من مارينكا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T07:41+0000
2023-02-08T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم نشر فيديو لتدمير المركز على الإنترنت. بمساعدة الذخائر عالية الدقة، تمكن الجيش من إكمال المهمة وعدم إلحاق الضرر بالكنيسة المجاورة.مارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد فقط من عاصمة جمهورية دونيتسك. توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية هناك، وهذه هي إحدى النقاط التي تتعرض منها دونيتسك بانتظام لقصف مدفعي.في الأشهر الأخيرة، اندلع قتال عنيف في منطقة مارينكا. وفقًا للقائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، تواصل القوات الروسية تحرير الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، لكن كييف تواصل نقل احتياطيات إضافية إلى هذا الاتجاه.
https://sputnikarabic.ae/20230208/دبابات-تي-72-التي-سلمتها-التشيك-لأوكرانيا-تتعطل-فور-تشغيلها-فيديو--1073247222.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات المسلحة الروسية تدمر مركز اتصال أوكراني بقذيفة موجهة... فيديو

07:41 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 08:13 GMT 08.02.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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استخدم مقاتلو مجموعة "فيكينغ" قذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة الموجهة لضرب مركز اتصالات أوكراني يقع في منطقة مجاورة مباشرة لكنيسة بالقرب من مارينكا.
وتم نشر فيديو لتدمير المركز على الإنترنت. بمساعدة الذخائر عالية الدقة، تمكن الجيش من إكمال المهمة وعدم إلحاق الضرر بالكنيسة المجاورة.
مارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد فقط من عاصمة جمهورية دونيتسك. توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية هناك، وهذه هي إحدى النقاط التي تتعرض منها دونيتسك بانتظام لقصف مدفعي.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
دبابات "تي-72" التي سلمتها التشيك لأوكرانيا تتعطل فور تشغيلها... فيديو
05:56 GMT
في الأشهر الأخيرة، اندلع قتال عنيف في منطقة مارينكا. وفقًا للقائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، تواصل القوات الروسية تحرير الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، لكن كييف تواصل نقل احتياطيات إضافية إلى هذا الاتجاه.
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Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT
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