https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-مركز-اتصال-أوكراني-بقذيفة-موجهة-فيديو-1073249171.html
القوات المسلحة الروسية تدمر مركز اتصال أوكراني بقذيفة موجهة... فيديو
القوات المسلحة الروسية تدمر مركز اتصال أوكراني بقذيفة موجهة... فيديو
استخدم مقاتلو مجموعة "فيكينغ" قذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة الموجهة لضرب مركز اتصالات أوكراني يقع في منطقة مجاورة مباشرة لكنيسة بالقرب من مارينكا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T07:41+0000
2023-02-08T07:41+0000
2023-02-08T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم نشر فيديو لتدمير المركز على الإنترنت. بمساعدة الذخائر عالية الدقة، تمكن الجيش من إكمال المهمة وعدم إلحاق الضرر بالكنيسة المجاورة.مارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد فقط من عاصمة جمهورية دونيتسك. توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية هناك، وهذه هي إحدى النقاط التي تتعرض منها دونيتسك بانتظام لقصف مدفعي.في الأشهر الأخيرة، اندلع قتال عنيف في منطقة مارينكا. وفقًا للقائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، تواصل القوات الروسية تحرير الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، لكن كييف تواصل نقل احتياطيات إضافية إلى هذا الاتجاه.
https://sputnikarabic.ae/20230208/دبابات-تي-72-التي-سلمتها-التشيك-لأوكرانيا-تتعطل-فور-تشغيلها-فيديو--1073247222.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات المسلحة الروسية تدمر مركز اتصال أوكراني بقذيفة موجهة... فيديو
07:41 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 08:13 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
استخدم مقاتلو مجموعة "فيكينغ" قذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة الموجهة لضرب مركز اتصالات أوكراني يقع في منطقة مجاورة مباشرة لكنيسة بالقرب من مارينكا.
وتم نشر فيديو لتدمير المركز على الإنترنت. بمساعدة الذخائر عالية الدقة، تمكن الجيش من إكمال المهمة وعدم إلحاق الضرر بالكنيسة المجاورة.
مارينكا هي إحدى ضواحي دونيتسك، وتقع على بعد كيلومتر واحد فقط من عاصمة جمهورية دونيتسك. توجد مواقع مهمة للقوات الأوكرانية هناك، وهذه هي إحدى النقاط التي تتعرض منها دونيتسك بانتظام لقصف مدفعي.
في الأشهر الأخيرة، اندلع قتال عنيف في منطقة مارينكا. وفقًا للقائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، تواصل القوات الروسية تحرير الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، لكن كييف تواصل نقل احتياطيات إضافية إلى هذا الاتجاه.