https://sputnikarabic.ae/20230208/حادث-داخل-سكة-قطار-الحرمين-السريع-والشركة-المشغلة-تكشف-التفاصيل-1073254922.html
حادث داخل سكة "قطار الحرمين" السريع... والشركة المشغلة تكشف التفاصيل
حادث داخل سكة "قطار الحرمين" السريع... والشركة المشغلة تكشف التفاصيل
أفادت وسائل إعلام سعودية بوقوع حادث مروري داخل حرم قطار الحرمين السريع لم ينتج عنه أي وفيات. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T09:44+0000
2023-02-08T09:44+0000
2023-02-08T09:44+0000
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قطار الحرمين
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وأعلنت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين، أن الحادث وقع فجر الأربعاء، نتيجة سقوط أحد المركبات داخل حرم السكة واحتراقها.وأوضح بيان الشركة أنه "عند حوالي الساعة الثانية صباحًا من يوم الأربعاء 8 فبراير (شباط) 2023، وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، نتيجة سقوط أحد المركبات داخل حرم السكة واحتراقها".وأكدت الشركة أن الحادث لم ينتج عنه وفيات، وأنه تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، مشددة على أنه لن يكون للحادث أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.ويربط قطار الحرمين السريع بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.ويُعد هو أول وأسرع قطار كهربائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تصل سرعته التشغيلية إلى 300 كلم/ساعة، ويصل طول الخط 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا.
https://sputnikarabic.ae/20220906/وزير-النقل-السعودي-قريبا-المرأة-السعودية-تقود-قطار-الحرمين-1067355501.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي, الأخبار, قطار الحرمين السريع, قطار الحرمين
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي, الأخبار, قطار الحرمين السريع, قطار الحرمين
حادث داخل سكة "قطار الحرمين" السريع... والشركة المشغلة تكشف التفاصيل
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أفادت وسائل إعلام سعودية بوقوع حادث مروري داخل حرم قطار الحرمين السريع لم ينتج عنه أي وفيات.
وأعلنت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين، أن الحادث
وقع فجر الأربعاء، نتيجة سقوط أحد المركبات داخل حرم السكة واحتراقها.
وأوضح بيان الشركة أنه "عند حوالي الساعة الثانية صباحًا من يوم الأربعاء 8 فبراير (شباط) 2023، وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع
عند تقاطع الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، نتيجة سقوط أحد المركبات داخل حرم السكة واحتراقها".
وأكدت الشركة أن الحادث لم ينتج عنه وفيات، وأنه تم تفعيل خطة الطوارئ
والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، مشددة على أنه لن يكون للحادث أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.
ويربط قطار الحرمين السريع بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ويُعد هو أول وأسرع قطار كهربائي
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تصل سرعته التشغيلية إلى 300 كلم/ساعة، ويصل طول الخط 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا.