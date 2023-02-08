عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230208/حادث-داخل-سكة-قطار-الحرمين-السريع-والشركة-المشغلة-تكشف-التفاصيل-1073254922.html
حادث داخل سكة "قطار الحرمين" السريع... والشركة المشغلة تكشف التفاصيل
حادث داخل سكة "قطار الحرمين" السريع... والشركة المشغلة تكشف التفاصيل
أفادت وسائل إعلام سعودية بوقوع حادث مروري داخل حرم قطار الحرمين السريع لم ينتج عنه أي وفيات. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T09:44+0000
2023-02-08T09:44+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم العربي
الأخبار
قطار الحرمين السريع
قطار الحرمين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101993/78/1019937875_1:0:1400:787_1920x0_80_0_0_2d253cda4e2579f1861180152ed2479f.jpg
وأعلنت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين، أن الحادث وقع فجر الأربعاء، نتيجة سقوط أحد المركبات داخل حرم السكة واحتراقها.وأوضح بيان الشركة أنه "عند حوالي الساعة الثانية صباحًا من يوم الأربعاء 8 فبراير (شباط) 2023، وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، نتيجة سقوط أحد المركبات داخل حرم السكة واحتراقها".وأكدت الشركة أن الحادث لم ينتج عنه وفيات، وأنه تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، مشددة على أنه لن يكون للحادث أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.ويربط قطار الحرمين السريع بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.ويُعد هو أول وأسرع قطار كهربائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تصل سرعته التشغيلية إلى 300 كلم/ساعة، ويصل طول الخط 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا.
https://sputnikarabic.ae/20220906/وزير-النقل-السعودي-قريبا-المرأة-السعودية-تقود-قطار-الحرمين-1067355501.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101993/78/1019937875_351:0:1400:787_1920x0_80_0_0_5f86755e18386470b1ba11dfe05744eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي, الأخبار, قطار الحرمين السريع, قطار الحرمين
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم العربي, الأخبار, قطار الحرمين السريع, قطار الحرمين

حادث داخل سكة "قطار الحرمين" السريع... والشركة المشغلة تكشف التفاصيل

09:44 GMT 08.02.2023
© Photo / YouTube//saktraقطار الحرمين
قطار الحرمين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Photo / YouTube//saktra
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام سعودية بوقوع حادث مروري داخل حرم قطار الحرمين السريع لم ينتج عنه أي وفيات.
وأعلنت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين، أن الحادث وقع فجر الأربعاء، نتيجة سقوط أحد المركبات داخل حرم السكة واحتراقها.
وأوضح بيان الشركة أنه "عند حوالي الساعة الثانية صباحًا من يوم الأربعاء 8 فبراير (شباط) 2023، وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، نتيجة سقوط أحد المركبات داخل حرم السكة واحتراقها".
وأكدت الشركة أن الحادث لم ينتج عنه وفيات، وأنه تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، مشددة على أنه لن يكون للحادث أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.
فتيات سعوديات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
وزير النقل السعودي: قريبا.. المرأة السعودية تقود قطار الحرمين
6 سبتمبر 2022, 09:53 GMT
ويربط قطار الحرمين السريع بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ويُعد هو أول وأسرع قطار كهربائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تصل سرعته التشغيلية إلى 300 كلم/ساعة، ويصل طول الخط 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала