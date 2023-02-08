https://sputnikarabic.ae/20230208/زيارة-لافروف-للسودان-تفاجئ-الغرب-1073252010.html
زيارة لافروف للسودان تفاجئ الغرب
زيارة لافروف للسودان تفاجئ الغرب
زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السودان، بالتزامن مع زيارة سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لها، الأمر الذي فاجأ العواصم الغربية. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T09:47+0000
2023-02-08T09:47+0000
2023-02-08T10:09+0000
روسيا
العالم
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أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصدر مطّلع على الوضع، أن الغرب فوجئ بزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى السودان، والتي تزامنت مع رحلة مخطط لها منذ فترة طويلة إلى البلاد، قام بها ستة سفراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب مصدر الوكالة، إن زيارة ستة سفراء من أوروبا والولايات المتحدة للسودان كانت مقررة منذ فترة طويلة، والمحادثات التي تمت في اليوم نفسه بمشاركة وزير الخارجية الروسي فاجأت العواصم الغربية.وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يزور موريتانيا، حيث من المقرر أن يجري الأربعاء، محادثات مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق.وهذه هي الزيارة الأولى لوزير روسي إلى موريتانيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، ومن المقرر بعد ذلك أن يزور لافروف السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230207/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-المالي-في-العاصمة-باماكو-1073221865.html
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روسيا, العالم
زيارة لافروف للسودان تفاجئ الغرب
09:47 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السودان، بالتزامن مع زيارة سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لها، الأمر الذي فاجأ العواصم الغربية.
أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصدر مطّلع على الوضع، أن الغرب فوجئ بزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى السودان، والتي تزامنت مع رحلة مخطط لها منذ فترة طويلة إلى البلاد، قام بها ستة سفراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب مصدر الوكالة، إن زيارة ستة سفراء من أوروبا والولايات المتحدة للسودان كانت مقررة منذ فترة طويلة، والمحادثات التي تمت في اليوم نفسه بمشاركة وزير الخارجية الروسي فاجأت العواصم الغربية.
وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يزور موريتانيا، حيث من المقرر أن يجري الأربعاء، محادثات مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق.
وهذه هي الزيارة الأولى لوزير روسي إلى موريتانيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، ومن المقرر بعد ذلك أن يزور لافروف السودان.