https://sputnikarabic.ae/20230131/لعنة-أشباح-كييف-لماذا-غالبا-ما-يتم-إسقاطهم-بالمنظومات-الأوكرانية-1072901596.html

لعنة "أشباح كييف"... لماذا غالبا ما يتم إسقاطهم بالمنظومات الأوكرانية

لعنة "أشباح كييف"... لماذا غالبا ما يتم إسقاطهم بالمنظومات الأوكرانية

في 27 يناير/ كانون الثاني، في منطقة كراماتورسك، تم إسقاط وقتل قائد وحدة الطيران في القوات الجوية الأوكرانية، الطيار العسكري من الدرجة الثالثة من لواء الطيران... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T07:40+0000

2023-01-31T07:40+0000

2023-01-31T07:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/11/1048386476_0:0:1606:904_1920x0_80_0_0_f34c0cfcafccaeb07070640a43037f3c.jpg

لم يتم الإبلاغ عن تفاصيل الحادث، كالعادة، لكن قادة الرأي العام يؤكدون أن طائرة "سو-25" التابعة للواء الطيران 299 قد تم إسقاطها بالصاروخ الروسي "آر-37" جو-جو، لكن تقول مصارد أخرى نحن على يقين من أن طائرة موراشكو أسقطت "بنيران صديقة".وهذه هي الحالة الثانية في أقل من شهر عندما يضرب الدفاع الجوي الأوكراني الهدف الخاطئ. هكذا، في بروفاري في 18 يناير، اشتعلت النيران في طائرة بقيادة وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا في ظل ظروف غامضة. هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن أحد المدافع الأوكرانية أطلق عليها "ستينغر".وقال الفريق المتقاعد لوري باكهاوس، الرئيس السابق للحرب الإلكترونية في الجيش الأمريكي: "إن العمل في ساحة معركة حديثة من دون بيانات أمر صعب حقًا". ووفقا له، فإن التشويش "يمكن أن يعمي ويصم طائرة بسرعة كبيرة وخطيرة للغاية، خاصة إذا فقدت نظام الملاحة GPS و"الرادار"على متن طائرة تحلق بسرعة 600 ميل (965 كم) في الساعة".من المحتمل أن يكون هذا هو بالضبط ما حدث للطيار موراشكو.وأضافت الصحيفة: "كان هو أول من لقب بـ"شبح كييف"، والذي زُعم أنه في بداية العملية العسكرية كان بمثابة كابوس للطيارين الروس.ثم انتقل لقب "شبح كييف" إلى الرائد ستيبان ترابالكا، حسبما ذمرت صحيفة "تايمز" اللندنية في وقت متأخر يوم 29 أبريل/ نيسان. كررت العديد من وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية أنه "أسقط 40 طائرة روسية". لكن الصحفيين الغربيين لم يسألوا حتى عما إذا كان الطيار "على قيد الحياة على الإطلاق".في غضون ذلك، كان على قيادة قوات الدفاع الأوكرانية دحض هذا التزوير وقال يوري إغنات، المتحدث في سلاح الجو الأوكراني: "بطل أوكرانيا ستيبان تارابكا ليس "شبح كييف" ولم يسقط 40 طائرة. في 13 مارس/آذار 2022، مات الرائد ستيبان تارالكا ببطولة في معركة جوية".ثم، قدم قادة الرأي العام إجابة شاملة. اتضح أن "طياري القوات الأوكرانية يؤدون المهمة كما هو متوقع، بالمظلات. ومع ذلك، بسبب العمل المستمر لطائرات الإنذار المبكر الروسية، ووفرة أنظمة الدفاع الجوي، يضطر الطيارون إلى الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية. هذا صعب وخطير للغاية، خاصة في الليل".وتابعت الصحيفة، الآن يوجد تقارير تقول إن الانتقال إلى المقاتلات الغربية سيقلل مثل هذه الأخطاء إلى الصفر، لأن العديد من أطقم المدافع المضادة للطائرات ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة يدعون أنهم لا يستطيعون التمييز بين الروسية، على سبيل المثال، "غراتش" والأوكرانية. وأنه ليس لديهم دائمًا معلومات حول ما إذا كان "صديقا أو عدوا"، في حين أن "القادة" يوصون بإسقاط أي طائرة لم يثبت انتمائها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم