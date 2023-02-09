https://sputnikarabic.ae/20230209/أعضاء-من-الكونغرس-يطالبون-بايدن-بالتوقف-عن-تقديم-المساعدة-العسكرية-والمالية-لكييف-1073329530.html
أعضاء من الكونغرس يطالبون بايدن بالتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية والمالية لكييف
أعضاء من الكونغرس يطالبون بايدن بالتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية والمالية لكييف
قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي قرارا يطالب إدارة الرئيس جو بايدن بالتوقف عن تقديم المساعدة المالية والعسكرية لنظام كييف. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T18:16+0000
2023-02-09T18:16+0000
2023-02-09T18:16+0000
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وجاء في مسودة الوثيقة التي نشرها أحد واضعي القرار، العضو الجمهوري في مجلس النواب، مات جويتز، بالإضافة إلى توقيع 10 أعضاء آخرين في الكونغرس على الوثيقة، التي أطلق عليها "قرار إجهاد أوكرانيا"، مطالبة السلطات الأمريكية "بوقف تقديم المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا"، ومناشدة جميع أطراف النزاع التوصل إلى تسوية سلمية.وتحتوي المسودة متعددة الصفحات على قائمة شاملة لجميع حزم المساعدة العسكرية والمالية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بداية هذا العام. كما يستشهد النواب بتصريحات لمسؤولين في البنتاغون قالوا إن مثل هذه الإمدادات أدت إلى "استنفاد كبير" لترسانات الولايات المتحدة نفسها، مما أضعف إمكاناتها العسكرية في حال نشوب صراع مسلح بمشاركتها.يحتوي القرار أيضا على أطروحة مفادها أنه من خلال تقديم المساعدة إلى كييف، تساهم الولايات المتحدة "عن غير قصد" في زيادة عدد الضحايا المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/أوستن-يعقد-اجتماعا-في-بروكسل-بشأن-المساعدة-العسكرية-لكييف-1073285661.html
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العالم, واشنطن, الكونغرس الأمريكي, انتقاد, أخبار أوكرانيا
العالم, واشنطن, الكونغرس الأمريكي, انتقاد, أخبار أوكرانيا
أعضاء من الكونغرس يطالبون بايدن بالتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية والمالية لكييف
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قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي قرارا يطالب إدارة الرئيس جو بايدن بالتوقف عن تقديم المساعدة المالية والعسكرية لنظام كييف.
وجاء في مسودة الوثيقة التي نشرها أحد واضعي القرار، العضو الجمهوري في مجلس النواب، مات جويتز، بالإضافة إلى توقيع 10 أعضاء آخرين في الكونغرس على الوثيقة، التي أطلق عليها "قرار إجهاد أوكرانيا"، مطالبة السلطات الأمريكية "بوقف تقديم المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا"، ومناشدة جميع أطراف النزاع التوصل إلى تسوية سلمية.
وتحتوي المسودة متعددة الصفحات على قائمة شاملة لجميع حزم المساعدة العسكرية والمالية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بداية هذا العام. كما يستشهد النواب بتصريحات لمسؤولين في البنتاغون قالوا إن مثل هذه الإمدادات أدت إلى "استنفاد كبير" لترسانات الولايات المتحدة نفسها، مما أضعف إمكاناتها العسكرية في حال نشوب صراع مسلح بمشاركتها.
يحتوي القرار أيضا على أطروحة مفادها أنه من خلال تقديم المساعدة إلى كييف، تساهم الولايات المتحدة "عن غير قصد" في زيادة عدد الضحايا المدنيين.
وقال عضو الكونغرس جويتز: "أمريكا في حالة تدهور يمكن التحكم فيه، ولن يزداد الوضع سوءا إلا إذا واصلنا إنفاق أموال دافعي الضرائب على النزاعات الخارجية. يجب علينا تعليق جميع المساعدات لأوكرانيا."