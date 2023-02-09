https://sputnikarabic.ae/20230209/أنقرة-حشدنا-كافة-طائراتنا-لنقل-الأفراد-والمواد-إلى-منطقة-الزلزال-1073333662.html

أنقرة: حشدنا كافة طائراتنا لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال

أنقرة: حشدنا كافة طائراتنا لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن وزارته حشدت كافة طائرات القوات المسلحة لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال. 09.02.2023, سبوتنيك عربي

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2023-02-09T20:15+0000

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العالم

زلزال

أخبار تركيا اليوم

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وقال أكار في تصريح للصحفيين، اليوم الخميس "حشدنا كل طائراتنا لنقل الأفراد والمواد إلى منطقة الزلزال، وننفذ أكثر من 500 طلعة جوية".وأشار إلى أن "أكثر من 4000 عسكري يعملون حاليا في جهود البحث والإنقاذ بولاية هطاي".هذا وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، إلى 17406 قتلى.وقال الوزير في بيان نقلته "الأناضول" إن عدد قتلى الزلزال وصل حتى الآن إلى 17406 شخصا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 71806 أشخاص.يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان البرلمان التركي المصادقة على إعلان حالة الطوارئ في 10 مقاطعات لمدة 3 أشهر، في حين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات متلفزة من مقاطعة غازي عنتاب التركية أن "هناك محاولات لاستغلال كارثة الزلزال لمصالح سياسية ولن نسمح بذلك"، واصفًا الزلزال بأنه "أكبر كارثة زلزال شهدتها المنطقة عبر التاريخ".وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

https://sputnikarabic.ae/20230209/البرلمان-التركي-يصادق-على-قرار-إعلان-حالة-الطوارئ-في-المناطق-المنكوبة-لمدة-3-أشهر-1073323504.html

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العالم, زلزال, أخبار تركيا اليوم