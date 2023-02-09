https://sputnikarabic.ae/20230209/البنك-الدولي-يمنح-تونس-قرضا-قدره-120-مليون-دولار-1073331209.html
البنك الدولي يمنح تونس قرضا قدره 120 مليون دولار
البنك الدولي يمنح تونس قرضا قدره 120 مليون دولار
أعلن البنك الدولي موافقته منح تونس قرضا جديدا قدره 120 مليون دولار، ويستهدف القرض الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تمكينها من الحصول على تمويل. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T18:45+0000
2023-02-09T18:45+0000
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و"يعالج القرض القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل، التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة، كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي"، وفقا لبيان رسمي من البنك الدولي، أمس الأربعاء.من ناحيته، أوضح مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، في البيان أن "جائحة (كوفيد-19) والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس، أدت إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية".وكانت تونس قد صادقت في يونيو/ حزيران 2022، على اتفاقية قرض مع "البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، التابع لمجموعة البنك الدولي، بقيمة 130 مليون دولار أمريكي، من أجل تمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، بحسب قناة "نسمة" التونسية.
https://sputnikarabic.ae/20221216/رئيسة-الحكومة-التونسية-تشرف-على-إعداد-تقرير-طلبه-البنك-الدولي-1071264041.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
البنك الدولي يمنح تونس قرضا قدره 120 مليون دولار
18:45 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 18:46 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
أعلن البنك الدولي موافقته منح تونس قرضا جديدا قدره 120 مليون دولار، ويستهدف القرض الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تمكينها من الحصول على تمويل.
و"يعالج القرض القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل، التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة، كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي"، وفقا لبيان
رسمي من البنك الدولي، أمس الأربعاء.
16 ديسمبر 2022, 13:08 GMT
من ناحيته، أوضح مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، في البيان أن "جائحة (كوفيد-19) والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس، أدت إلى تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية".
وكانت تونس قد صادقت في يونيو/ حزيران 2022، على اتفاقية قرض مع "البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، التابع لمجموعة البنك الدولي، بقيمة 130 مليون دولار أمريكي، من أجل تمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، بحسب قناة
"نسمة" التونسية.