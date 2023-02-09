https://sputnikarabic.ae/20230209/الرئيس-التونسي-يقرر-رفع-مستوى-التمثيل-الدبلوماسي-لبلاده-في-سوريا-1073329783.html

الرئيس التونسي يقرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا

الرئيس التونسي يقرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق. 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T18:16+0000

2023-02-09T18:16+0000

2023-02-09T18:32+0000

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جاء ذلك خلال استقبال سعيد في قصر قرطاج، نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، المعين حديثا، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (شركة محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة).كما "جدّد الرئيس التونسي خلال اللقاء مع وزير الخارجية التونسي، التأكيد على وقوف الشعب التونسي إلى جانب الشعب السوري الشقيق، مشيرا إلى أن قضية النظام السوري شأن داخلي يهمّ السوريين بمفردهم والسفير يُعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام".وتحدث قيس سعيد في هذا الإطار، عن "محطات تاريخية عديدة عاشتها سوريا منذ بداية القرن العشرين، والترتيبات التي حصلت منذ ذلك الوقت لتقسيمها".كما "تطرق إلى التجربة الدستورية السورية، وكيف تم حصار المجلس، الذي كان سيضع دستورا سوريا، وما تبعه من أيام دامية نتيجة رفض السوريين لأي تدخل أجنبي"، بحسب البيان التونسي.وتناول لقاء الرئيس التونسي، قيس سعيد، بوزير الشوؤن الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، نبيل عمار، "عددا من القضايا المتعلقة بسير عمل الوزارة، وضرورة الإسراع بإعداد مشروع حركة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، على أن يكون المقياس الوحيد هو الكفاءة ومساءلة أي مسؤول، إذا لم يقم بواجبه الوطني المقدّس في الدفاع عن مصالح الدولة التونسية، وتقديم الخدمات اللازمة لمواطنينا بالخارج".وأضاف بيان الرئاسة التونسية، أن لقاء الرئيس التونسي بوزير خارجية بلاده الجديد، "كان فرصة لكي يؤكد من خلالها أن السيادة الوطنية فوق كل اعتبار، فكما لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا نقبل بالتدخل في شأننا الداخلي، ولا نقبل الانخراط في سياسات المحاور فسيادة الشعب في الداخل هي مصدر السلطة وسيادة الدولة على المستوى الدولي هي نتيجة للإرادة الحرّة والمستقلة للشعب التونسي".كما عبّر الرئيس التونسي في اللقاء، عن "ضرورة توضيح الحقائق لتفنيد ادعاءات من ارتموا في أحضان الخارج للإساءة لتونس وشعبها لأنه لا وطنية لديهم بل يستبطنون داخلهم العمالة والخيانة والهوان".وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرر يوم الثلاثاء الماضي، إقالة وزير الخارجية عثمان الجرندي، وتعيين بدلا منه نبيل عمّار.وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان بصفحتها الرسمية على "فيسبوك" (محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة) أن الرئيس قيس سعيد قرر، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج.وقرر الرئيس التونسي تعيين نبيل عمّار، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، بدلا من عثمان الجرندي.والاثنين الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إجراء تعديل جزئي على حكومة نجلاء بودن. وبحسب بيان للرئاسة التونسية، "شمل التعديل، محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا للسيد فتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة".وجاءت تلك التعديلات بعد يوم من إجراء الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية التونسية، والتي بلغت نسبة الإقبال فيها 11.3 %، بحسب البيانات الرسمية التي أعلن عنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاورق بوعسكر.

https://sputnikarabic.ae/20230207/الرئيس-التونسي-يقيل-وزير-الخارجية-عثمان-الجرندي--1073237280.html

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