https://sputnikarabic.ae/20230209/الصين-تعتزم-رفع-حجم-التبادل-التجاري-مع-اليمن-إلى-6-مليارات-دولار-سنويا-1073336219.html

الصين تعتزم رفع حجم التبادل التجاري مع اليمن إلى 6 مليارات دولار سنويا

الصين تعتزم رفع حجم التبادل التجاري مع اليمن إلى 6 مليارات دولار سنويا

كشف القائم بأعمال سفارة الصين لدى اليمن شاو تشنغ، اليوم الخميس، عزم بلاده فتح خط تجاري مباشر مع الموانئ اليمنية، وتقديم تسهيلات للتجار اليمنيين، بهدف رفع حجم... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T23:57+0000

2023-02-09T23:57+0000

2023-02-09T23:57+0000

الصين

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القاهرة - سبوتنيك. وقال شاو تشنغ خلال لقاء عقده في مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت شرق اليمن، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري وأعضاء الغرفة التجارية، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "حجم التبادل التجاري مع اليمن يبلغ سنوياً 3 مليارات دولار وتتطلع بلاده زيادته إلى 6 مليارات دولار".وأضاف أن "زيادة التبادل التجاري مع اليمن ضمن خطة تنتهجها الحكومة الصينية لتوسيع التبادل التجاري مع الدول العربية، وتشمل تقديم كافة التسهيلات للتجار اليمنيين وفتح خط تجاري مباشر مع الموانئ اليمنية".من جانبه، أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، "حرص السلطة المحلية على زيادة حجم التبادل التجاري المشترك مع الصين التي تُعتبر الشريك التجاري الأول لليمن".وأشار إلى "أن ذلك [يقصد زيادة حجم التبادل] يتطلب زيادة مستوى التنسيق والتعاون بين الجانبين لما فيه مصلحة الجميع".ووفقاً لوكالة "سبأ"، "ناقش اللقاء أبرز الصعوبات التي تعيق عمل التجار اليمنيين من أبناء حضرموت في الصين والحلول والمعالجات المناسبة لها".ويشهد اليمن صراعاً مستمراً على السلطة منذ 8 أعوام، انعكست تداعياته على مختلف القطاعات بما فيها القطاع التجاري.وتسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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