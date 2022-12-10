https://sputnikarabic.ae/20221210/الرئيس-الصيني-يعرب-عن-دعمه-لمجلس-القيادة-اليمني-1071042752.html
الرئيس الصيني يعرب عن دعمه لمجلس القيادة اليمني
الرئيس الصيني يعرب عن دعمه لمجلس القيادة اليمني
أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك خلال لقاء جمعه برشاد العليمي، رئيس المجلس وعضو المجلس عثمان مجلي. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T08:56+0000
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ونقلت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية أن العليمي أعرب عن "تقديره للموقف الصيني الداعم للشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية"، على حد تعبيره.وأضافت الوكالة أن الجانبين تباحثا خلال اللقاء حول مستجدات الوضع اليمني، وسبل الضغط على جماعة "أنصار الله" من أجل "إخضاعهم للإرادة الشعبية والقرارات الدولية ذات الصلة، وتغليب مصلحة الشعب اليمني".وجدد الرئيس الصيني التزام حكومة بلاده بتقديم كافة أشكال الدعم لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.وفي وقت سابق، تسلم رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، تقريرا نهائيا من اللجنة الأمنية والعسكرية المشكلة من المجلس، لإعادة هيكلة وتوحيد القوات المسلحة والأمنية.واجتمع العليمي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي اليمن باللجنة الأمنية والعسكرية، برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر؛ من أجل تسلم تقريرها النهائي، وخطة النزول الميداني.واستمع رئيس مجلس القيادة اليمني إلى شرح موجز حول الدعم المطلوب، لاستكمال عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيدا بجهود اللجنة في إنجاز المهام الموكلة لها، بموجب إعلان نقل السلطة والقوانين واللوائح العسكرية، ذات الصلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الصين, الحرب على اليمن
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الصين, الحرب على اليمن
الرئيس الصيني يعرب عن دعمه لمجلس القيادة اليمني
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أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وذلك خلال لقاء جمعه برشاد العليمي، رئيس المجلس وعضو المجلس عثمان مجلي.
ونقلت وكالة أنباء
"سبأ" اليمنية أن العليمي أعرب عن "تقديره للموقف الصيني الداعم للشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية"، على حد تعبيره.
وأضافت الوكالة أن الجانبين تباحثا خلال اللقاء حول مستجدات الوضع اليمني، وسبل الضغط على جماعة "أنصار الله" من أجل "إخضاعهم للإرادة الشعبية والقرارات الدولية ذات الصلة، وتغليب مصلحة الشعب اليمني".
من جانبه، أشاد شي جين بينغ، "بالعلاقات اليمنية العريقة مع جمهورية الصين الشعبية، وبالتدخلات الإنمائية الصينية في مختلف المجالات، ومبادراتها المهمة لتعزيز التعاون المثمر مع اليمن وكافة الدول العربية، وخصوصا في إطار خطة الحزام والطريق"، مشددا على الموقف الصيني الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.
وجدد الرئيس الصيني التزام حكومة بلاده بتقديم كافة أشكال الدعم لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.
وفي وقت سابق، تسلم رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، تقريرا نهائيا من اللجنة الأمنية والعسكرية
المشكلة من المجلس، لإعادة هيكلة وتوحيد القوات المسلحة والأمنية.
واجتمع العليمي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي اليمن باللجنة الأمنية والعسكرية، برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر؛ من أجل تسلم تقريرها النهائي، وخطة النزول الميداني.
واستمع رئيس مجلس القيادة اليمني إلى شرح موجز حول الدعم المطلوب، لاستكمال عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيدا بجهود اللجنة في إنجاز المهام الموكلة لها، بموجب إعلان نقل السلطة والقوانين واللوائح العسكرية، ذات الصلة.