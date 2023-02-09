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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/القوات-الروسية-تستهدف-شاحنات-محملة-بالذخائر-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1073308695.html
القوات الروسية تستهدف شاحنات محملة بالذخائر بالقرب من مقاطعة خيرسون
القوات الروسية تستهدف شاحنات محملة بالذخائر بالقرب من مقاطعة خيرسون
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية استهدفت، اليوم الخميس، موقفا مؤقتا للسيارات المحملة بالمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:59+0000
2023-02-09T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونوّه المصدر أن السيارات كانت محملة بذخيرة لمدافع الهاوتزر من طراز "إم 777"، وأنظمة أخرى.وتابع المصدر: "بالأمس، بالقرب من منطقة دنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون، تم تنفيذ قصف مدفعي على موقف مؤقت للسيارات المحملة بالأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية".وذكر المصدر أنه بنتيجة القصف تم تدمير قذائف لمدافع هاوتزر من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، وقذائف لمدافع هاوتزر من طراز "2 أ 65"، وقذائف لمدافع هاوتزرمن طراز "دي-30" عيار 122 ملم، و5 وحدات من معدات السيارات.
https://sputnikarabic.ae/20230204/مصدر-لـسبوتنيك-المدفعية-الروسية-تدمر-مخازن-أسلحة-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1073090011.html
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القوات الروسية تستهدف شاحنات محملة بالذخائر بالقرب من مقاطعة خيرسون

11:59 GMT 09.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
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أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية استهدفت، اليوم الخميس، موقفا مؤقتا للسيارات المحملة بالمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من مقاطعة خيرسون.
ونوّه المصدر أن السيارات كانت محملة بذخيرة لمدافع الهاوتزر من طراز "إم 777"، وأنظمة أخرى.
وتابع المصدر: "بالأمس، بالقرب من منطقة دنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون، تم تنفيذ قصف مدفعي على موقف مؤقت للسيارات المحملة بالأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية".
مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر مخازن أسلحة أوكرانية في مقاطعة خيرسون
4 فبراير, 09:27 GMT
وذكر المصدر أنه بنتيجة القصف تم تدمير قذائف لمدافع هاوتزر من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، وقذائف لمدافع هاوتزر من طراز "2 أ 65"، وقذائف لمدافع هاوتزرمن طراز "دي-30" عيار 122 ملم، و5 وحدات من معدات السيارات.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
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