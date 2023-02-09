https://sputnikarabic.ae/20230209/القوات-الروسية-تستهدف-شاحنات-محملة-بالذخائر-بالقرب-من-مقاطعة-خيرسون-1073308695.html
القوات الروسية تستهدف شاحنات محملة بالذخائر بالقرب من مقاطعة خيرسون
القوات الروسية تستهدف شاحنات محملة بالذخائر بالقرب من مقاطعة خيرسون
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية استهدفت، اليوم الخميس، موقفا مؤقتا للسيارات المحملة بالمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T11:59+0000
2023-02-09T11:59+0000
2023-02-09T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونوّه المصدر أن السيارات كانت محملة بذخيرة لمدافع الهاوتزر من طراز "إم 777"، وأنظمة أخرى.وتابع المصدر: "بالأمس، بالقرب من منطقة دنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون، تم تنفيذ قصف مدفعي على موقف مؤقت للسيارات المحملة بالأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية".وذكر المصدر أنه بنتيجة القصف تم تدمير قذائف لمدافع هاوتزر من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، وقذائف لمدافع هاوتزر من طراز "2 أ 65"، وقذائف لمدافع هاوتزرمن طراز "دي-30" عيار 122 ملم، و5 وحدات من معدات السيارات.
https://sputnikarabic.ae/20230204/مصدر-لـسبوتنيك-المدفعية-الروسية-تدمر-مخازن-أسلحة-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1073090011.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف شاحنات محملة بالذخائر بالقرب من مقاطعة خيرسون
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أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية استهدفت، اليوم الخميس، موقفا مؤقتا للسيارات المحملة بالمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من مقاطعة خيرسون.
ونوّه المصدر أن السيارات كانت محملة بذخيرة لمدافع الهاوتزر من طراز "إم 777"، وأنظمة أخرى.
وتابع المصدر: "بالأمس، بالقرب من منطقة دنيبروفسكوي في مقاطعة خيرسون، تم تنفيذ قصف مدفعي على موقف مؤقت للسيارات المحملة بالأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية".
وذكر المصدر أنه بنتيجة القصف تم تدمير قذائف لمدافع هاوتزر من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، وقذائف لمدافع هاوتزر من طراز "2 أ 65"
، وقذائف لمدافع هاوتزرمن طراز "دي-30"
عيار 122 ملم، و5 وحدات من معدات السيارات.