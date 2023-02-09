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https://sputnikarabic.ae/20230209/دراسة-تكشف-عن-رابط-بين-النيكوتين-وموت-الجنين-1073315531.html
دراسة تكشف عن رابط بين النيكوتين وموت الجنين
دراسة تكشف عن رابط بين النيكوتين وموت الجنين
أكدت دراسة شاملة من معهد "كارولينسكا" في السويد، أن الرضّع الذين تناولت أمهاتهم النيكوتين أثناء الحمل يتعرضون لخطر الموت المفاجئ بثلاثة أضعاف، مقارنة بالأمهات... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T13:50+0000
2023-02-09T14:19+0000
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وبيّنت الباحثة في قسم الأوبئة الطبية والإحصاء الحيوي في معهد "كارولينسكا"، آنا جونيربيك، أن معدل الوفاة المفاجئة للرضع منخفض للغاية، ولكن يمكننا أن نرى أن تناول النيكوتين أثناء الحمل يرتبط بزيادة المخاطر.وقالت جونيربيك: "في حين أنه من المعروف أن التدخين أثناء الحمل هو عامل خطر يؤدي إلى الموت المفاجئ للرضع، فقد تم إجراء القليل من الأبحاث حول منتجات النيكوتين".أجرى الباحثون دراسة لسجل يضم أكثر من مليوني طفل ولدوا في السويد، بين عامي 1999 و2019، خلال هذا الوقت، عانى اثنان فقط من كل 10000 طفل من موت الرضع المفاجئ، وهو موت يحدث فجأة دون سبب واضح أثناء النوم،حسب مجلة "medicalxpress" العلمية.تقول جونربيك: "بالنظر إلى الارتفاع الكبير في تناول النيكوتين بين الشابات في سن الخصوبة في السويد على مدى السنوات القليلة الماضية والشعبية المتزايدة للسجائر الإلكترونية، يجب إبلاغ النساء بالمخاطر المحتملة على الأجنة والرضع".ونوّه الباحثون أن هناك عدة عوامل أخرى مهمة للموت المفاجئ للرضع، مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية وعمر الأم.
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دراسة تكشف عن رابط بين النيكوتين وموت الجنين

13:50 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 14:19 GMT 09.02.2023)
© Photo / Fotolia, Unlimit3dجنين
جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Photo / Fotolia, Unlimit3d
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أكدت دراسة شاملة من معهد "كارولينسكا" في السويد، أن الرضّع الذين تناولت أمهاتهم النيكوتين أثناء الحمل يتعرضون لخطر الموت المفاجئ بثلاثة أضعاف، مقارنة بالأمهات اللواتي لم يتناولن أي مواد تحتوي على النيكوتين.
وبيّنت الباحثة في قسم الأوبئة الطبية والإحصاء الحيوي في معهد "كارولينسكا"، آنا جونيربيك، أن معدل الوفاة المفاجئة للرضع منخفض للغاية، ولكن يمكننا أن نرى أن تناول النيكوتين أثناء الحمل يرتبط بزيادة المخاطر.
وقالت جونيربيك: "في حين أنه من المعروف أن التدخين أثناء الحمل هو عامل خطر يؤدي إلى الموت المفاجئ للرضع، فقد تم إجراء القليل من الأبحاث حول منتجات النيكوتين".
أجرى الباحثون دراسة لسجل يضم أكثر من مليوني طفل ولدوا في السويد، بين عامي 1999 و2019، خلال هذا الوقت، عانى اثنان فقط من كل 10000 طفل من موت الرضع المفاجئ، وهو موت يحدث فجأة دون سبب واضح أثناء النوم،حسب مجلة "medicalxpress" العلمية.

وأكد الباحثون أن الإقلاع عن التدخين في وقت مبكر من الحمل، يقلل من المخاطر مقارنة بالاستخدام المستمر.

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تقول جونربيك: "بالنظر إلى الارتفاع الكبير في تناول النيكوتين بين الشابات في سن الخصوبة في السويد على مدى السنوات القليلة الماضية والشعبية المتزايدة للسجائر الإلكترونية، يجب إبلاغ النساء بالمخاطر المحتملة على الأجنة والرضع".

وأشارت جونربيك إلى أن "النيكوتين عامل يسبب الوفاة المفاجئة للرضع، ولذلك نستنتج أنه يجب تجنب جميع أنواع منتجات النيكوتين أثناء الحمل".

ونوّه الباحثون أن هناك عدة عوامل أخرى مهمة للموت المفاجئ للرضع، مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية وعمر الأم.
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