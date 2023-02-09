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https://sputnikarabic.ae/20230209/روسيا-وإيران-تدرسان-استخدام-العملات-الرقمية-لعمليات-التصدير-والاستيراد-1073292017.html
روسيا وإيران تدرسان استخدام العملات الرقمية لعمليات التصدير والاستيراد
روسيا وإيران تدرسان استخدام العملات الرقمية لعمليات التصدير والاستيراد
قال السفير الروسي في طهران، أليكسي ديدوف، إن روسيا وإيران تدرسان إمكانية استخدام العملات الرقمية لعمليات التصدير والاستيراد، ولكن هناك حاجة إلى إطار تنظيمي. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T04:53+0000
2023-02-09T04:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ديدوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "تنظر كل من روسيا وإيران في استخدام العملات الرقمية والأصول المالية الرقمية في عمليات التصدير والاستيراد".وأضاف: "ومع ذلك، فإن عملية التوصل إلى أي اتفاقات محددة لا تزال في مرحلة العمل".والشهر الماضي، وقع ممثلون عن البنك المركزي الروسي والبنك المركزي الإيراني اتفاقا للتعاون في مجال تسهيل المعاملات المالية والمصرفية بين البلدين.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

روسيا وإيران تدرسان استخدام العملات الرقمية لعمليات التصدير والاستيراد

04:53 GMT 09.02.2023
© AFP 2023 / NICOLAS TUCATبيتكوين
بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / NICOLAS TUCAT
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قال السفير الروسي في طهران، أليكسي ديدوف، إن روسيا وإيران تدرسان إمكانية استخدام العملات الرقمية لعمليات التصدير والاستيراد، ولكن هناك حاجة إلى إطار تنظيمي.
موسكو - سبوتنيك. وقال ديدوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "تنظر كل من روسيا وإيران في استخدام العملات الرقمية والأصول المالية الرقمية في عمليات التصدير والاستيراد".
وأضاف: "ومع ذلك، فإن عملية التوصل إلى أي اتفاقات محددة لا تزال في مرحلة العمل".
والشهر الماضي، وقع ممثلون عن البنك المركزي الروسي والبنك المركزي الإيراني اتفاقا للتعاون في مجال تسهيل المعاملات المالية والمصرفية بين البلدين.
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