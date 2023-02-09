https://sputnikarabic.ae/20230209/صحيفة-الولايات-المتحدة-لا-تملك-الأسلحة-الكافية-لاعتراض-صواريخ-كوريا-الشمالية-1073303122.html
صحيفة: الولايات المتحدة لا تملك الأسلحة الكافية لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية
صحيفة: الولايات المتحدة لا تملك الأسلحة الكافية لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تعجز عن اعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T09:36+0000
2023-02-09T09:36+0000
2023-02-09T09:39+0000
العالم
رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن خبراء أن واشنطن لا تمتلك قدرات دفاعية صاروخية كافية لاعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات.وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك 44 صاروخاً اعتراضياً أرضياً فقط يمكن إطلاقها من ألاسكا وكاليفورنيا لتدمير الصواريخ العابرة للقارات.وأضافت الصحيفة أنه في حال قامت كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ قادرة على حمل أربعة رؤوس نووية، فمن الممكن أن تطلق بيونغ يانغ عددًا من الرؤوس الحربية على الولايات المتحدة أكثر مما تمتلكه الولايات المتحدة من صواريخ اعتراضية وهذا سيشكل تهديدا خطيراً بالنسبة للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221231/اليابان-والولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-تدين-إطلاق-صواريخ-بيونغ-يانغ-1071790980.html
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العالم, رصد عسكري
صحيفة: الولايات المتحدة لا تملك الأسلحة الكافية لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية
09:36 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 09:39 GMT 09.02.2023) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تعجز عن اعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات.
وذكرت
صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن خبراء أن واشنطن لا تمتلك قدرات دفاعية صاروخية كافية لاعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك 44 صاروخاً اعتراضياً أرضياً فقط يمكن إطلاقها من ألاسكا وكاليفورنيا لتدمير الصواريخ العابرة للقارات.
31 ديسمبر 2022, 12:05 GMT
وأضافت الصحيفة أنه في حال قامت كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ قادرة على حمل أربعة رؤوس نووية، فمن الممكن أن تطلق بيونغ يانغ عددًا من الرؤوس الحربية على الولايات المتحدة أكثر مما تمتلكه الولايات المتحدة من صواريخ اعتراضية وهذا سيشكل تهديدا خطيراً بالنسبة للولايات المتحدة.