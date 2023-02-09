عربي
الكرملين: الخط الفاصل بين التدخل المباشر وغير المباشر في الصراع مع روسيا يختفي في أوروبا
https://sputnikarabic.ae/20230209/صحيفة-الولايات-المتحدة-لا-تملك-الأسلحة-الكافية-لاعتراض-صواريخ-كوريا-الشمالية-1073303122.html
صحيفة: الولايات المتحدة لا تملك الأسلحة الكافية لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية
صحيفة: الولايات المتحدة لا تملك الأسلحة الكافية لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تعجز عن اعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T09:36+0000
2023-02-09T09:39+0000
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061626164_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_c195b0a7212fc1d98457a62d379908e0.jpg
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن خبراء أن واشنطن لا تمتلك قدرات دفاعية صاروخية كافية لاعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات.وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك 44 صاروخاً اعتراضياً أرضياً فقط يمكن إطلاقها من ألاسكا وكاليفورنيا لتدمير الصواريخ العابرة للقارات.وأضافت الصحيفة أنه في حال قامت كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ قادرة على حمل أربعة رؤوس نووية، فمن الممكن أن تطلق بيونغ يانغ عددًا من الرؤوس الحربية على الولايات المتحدة أكثر مما تمتلكه الولايات المتحدة من صواريخ اعتراضية وهذا سيشكل تهديدا خطيراً بالنسبة للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221231/اليابان-والولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-تدين-إطلاق-صواريخ-بيونغ-يانغ-1071790980.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061626164_168:0:2832:1998_1920x0_80_0_0_ac87879ec83339139059ef95665ecb2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

صحيفة: الولايات المتحدة لا تملك الأسلحة الكافية لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية

09:36 GMT 09.02.2023 (تم التحديث: 09:39 GMT 09.02.2023)
© AFP 2023 / KCNA VIA KNSمركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNS
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تعجز عن اعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن خبراء أن واشنطن لا تمتلك قدرات دفاعية صاروخية كافية لاعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك 44 صاروخاً اعتراضياً أرضياً فقط يمكن إطلاقها من ألاسكا وكاليفورنيا لتدمير الصواريخ العابرة للقارات.
رجل أمام شاشة تلفزيونية تظهر بثًا إخباريًا لتجربة صاروخ لـ كوريا الشمالية 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدين إطلاق صواريخ بيونغ يانغ
31 ديسمبر 2022, 12:05 GMT
وأضافت الصحيفة أنه في حال قامت كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ قادرة على حمل أربعة رؤوس نووية، فمن الممكن أن تطلق بيونغ يانغ عددًا من الرؤوس الحربية على الولايات المتحدة أكثر مما تمتلكه الولايات المتحدة من صواريخ اعتراضية وهذا سيشكل تهديدا خطيراً بالنسبة للولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала