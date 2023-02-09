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https://sputnikarabic.ae/20230209/فيديو-نادر-لأول-لحظات-زلزال-تركيا-شاب-سوري-يوثق-انهيار-منزله-خلال-ثوان-1073335787.html
فيديو نادر لأول لحظات زلزال تركيا.. شاب سوري يوثق انهيار منزله خلال ثوان
فيديو نادر لأول لحظات زلزال تركيا.. شاب سوري يوثق انهيار منزله خلال ثوان
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو نادر، يرصد توثيق شاب سوري للحظات الأولى لانهيار منزله في مدينة أنطاكيا، إثر الزلزال المدمر الذي... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T21:50+0000
2023-02-09T21:50+0000
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ويبين الفيديو لقطات مروعة لتعرض منزل الشاب السوري للاهتزاز، وبدئه في الانهيار تدريجيا، بينما يستمر هو في نطق الشهادتين، وسط أجواء من الخوف وصراخ الأطفال.وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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نادي الفيديو, زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن

فيديو نادر لأول لحظات زلزال تركيا.. شاب سوري يوثق انهيار منزله خلال ثوان

21:50 GMT 09.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamraزلزال في أنطاكيا
زلزال في أنطاكيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
زلزال في أنطاكيا
© AP Photo / Khalil Hamra
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو نادر، يرصد توثيق شاب سوري للحظات الأولى لانهيار منزله في مدينة أنطاكيا، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي.
ويبين الفيديو لقطات مروعة لتعرض منزل الشاب السوري للاهتزاز، وبدئه في الانهيار تدريجيا، بينما يستمر هو في نطق الشهادتين، وسط أجواء من الخوف وصراخ الأطفال.
وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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