https://sputnikarabic.ae/20230209/قائد-فيلق-القدس-في-الحرس-الثوري-الإيراني-يصل-إلى-حلب-السورية-والكشف-عن-أسباب-الزيارة-1073301022.html

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يصل إلى حلب السورية... والكشف عن أسباب الزيارة

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يصل إلى حلب السورية... والكشف عن أسباب الزيارة

وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى مدينة حلب السورية، مساء أمس الأربعاء، للإشراف على إيصال المساعدات الإيرانية جراء الزلزال الذي... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T08:53+0000

2023-02-09T08:53+0000

2023-02-09T08:53+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مصدر مطلع، أن قائد فيلق القدس "زار المناطق المتضررة في مدينة حلب وأشرف على عمل كوادر الإغاثة الإيرانيين الموجودين في موقع إزالة الأنقاض في المناطق المتضررة في حلب".وفي السياق، أعلنت الوكالة أن طائرة المساعدات الإيرانية الرابعة هبطت في مطار حلب الدولي، مساء الأربعاء.والطائرة تحمل مساعدات إنسانية من إيران لمنكوبي الزلزال في سوريا، ونقلت عن سلمان نواب نوري، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قوله إن "الطائرة تحمل شحنة من المساعدات الإيرانية للشعب السوري وتضم خياما ومواد غذائية من التمور والأرز، والتونة، والمعكرونة ومعجون الطماطم".وأفرغت الطائرة الأولى حمولتها في مطار دمشق، والطائرة الثانية هبطت في مطار حلب، والطائرة الثالثة حطت في اللاذقية وأفرغت حمولتها هناك.وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الاثنين الماضي ، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، ومئات القتلى والجرحى.كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمالي سوريا والعراق، وشعر بالزلزال كذلك سكان لبنان ومصر.وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمالي سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-ضحايا-الزلزال-في-سوريا-إلى-1262-قتيلا-و2285-جريحا-1073255258.html

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