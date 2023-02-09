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https://sputnikarabic.ae/20230209/موسكو-الغرب-يمارس-ضغوطا-على-الدول-الأفريقية-التي-ترغب-بالمشاركة-في-القمة-الروسية-الأفريقية-1073329986.html
موسكو: الغرب يمارس ضغوطا على الدول الأفريقية التي ترغب بالمشاركة في القمة "الروسية الأفريقية"
موسكو: الغرب يمارس ضغوطا على الدول الأفريقية التي ترغب بالمشاركة في القمة "الروسية الأفريقية"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك ضغوطا من الغرب على الدول الأفريقية الراغبة بالمشاركة في القمة الروسية - الأفريقية، مؤكدة أن هذا لا يسعد الدول. 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T18:24+0000
2023-02-09T18:24+0000
روسيا
دول إفريقية
ضغوط
أخبار الاتحاد الأوروبي
واشنطن
انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة
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قال أوليغ أوزيروف، السفير في وزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، خلال حفل استقبال بمناسبة يوم العامل الدبلوماسي في المركز الثقافي التابع لوزارة خارجية روسيا الاتحادية، اليوم الخميس، "بالطبع، كل هذا في المجال العام، ومن السهل قراءته على الإنترنت وفقا لتصريحات الشركاء الغربيين، بما في ذلك أولئك الذين يأتون إلى البلدان الأفريقية. لا أستطيع أن أقول إن الدول الأفريقية مسرورة بهذا. مجرد ابتزاز."وأضاف "ننطلق من فرضية أن الدول الأفريقية دول ذات سيادة لها استقلال وسيادة وإرادتها السياسية وقادرة تماما على اتخاذ قرارات تفي بمصالحها الوطنية".
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روسيا, دول إفريقية, ضغوط, أخبار الاتحاد الأوروبي, واشنطن, انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة
روسيا, دول إفريقية, ضغوط, أخبار الاتحاد الأوروبي, واشنطن, انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة

موسكو: الغرب يمارس ضغوطا على الدول الأفريقية التي ترغب بالمشاركة في القمة "الروسية الأفريقية"

18:24 GMT 09.02.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك ضغوطا من الغرب على الدول الأفريقية الراغبة بالمشاركة في القمة الروسية - الأفريقية، مؤكدة أن هذا لا يسعد الدول.
قال أوليغ أوزيروف، السفير في وزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، خلال حفل استقبال بمناسبة يوم العامل الدبلوماسي في المركز الثقافي التابع لوزارة خارجية روسيا الاتحادية، اليوم الخميس، "بالطبع، كل هذا في المجال العام، ومن السهل قراءته على الإنترنت وفقا لتصريحات الشركاء الغربيين، بما في ذلك أولئك الذين يأتون إلى البلدان الأفريقية. لا أستطيع أن أقول إن الدول الأفريقية مسرورة بهذا. مجرد ابتزاز."
وأضاف "ننطلق من فرضية أن الدول الأفريقية دول ذات سيادة لها استقلال وسيادة وإرادتها السياسية وقادرة تماما على اتخاذ قرارات تفي بمصالحها الوطنية".
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